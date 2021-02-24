疫情下 南加華人足浴業者重洗牌

聖蓋博谷華人足浴按摩業鼎盛時期，最大的「漢生堂」因第一個要求員工穿著制服上崗的規範化管理，登上洛杉磯時報等多家媒體。（劉澄宇提供）

持續一年多的新冠疫情 重創百業，曾經在聖蓋博 谷鼎盛一時的華人 足浴及腳底按摩業，早已重新洗牌，有人關門倒閉、有人被迫改行，或者峰迴路轉，也有人另闢蹊徑，疫情之下反而風生水起。

長達一年的居家避疫，作爲「非生活必須行業」的足浴業被迫停擺，老闆關門，員工則自謀生路，多年來主要集中在聖蓋博等城市的華人足浴店冷落的門庭後，業者命運大不同。

據南加州華人足浴和脚底按摩同業公會會長劉澄宇表示，疫情導致足浴店不能開門，按摩師們無班可上，但由於不少工作多年的按摩師們都有自己固定的客人，尤其是手藝上乘的按摩師傅，疫情發生後，紛紛從傳統的客人到店按摩轉爲按摩師上門服務，也有一些手藝好、服務佳的按摩師乾脆自己租下專門的公寓，一張按摩床，幾個木桶，從網上批發來各種用品用具，就是一家小小的家庭按摩店，生意相當不錯。

• 手藝好 按摩師個體戶賺更多

「我在疫情之前，就有些要求上門服務的客人」，前後在聖蓋博兩家足浴店工作過六年的施女士表示，可能是因爲手藝好的緣故，那時她一半的時間在老闆的足浴店工作，另外一半時間則被客人請上門做足底按摩，「一般都是家境較好的客人，給的也比較多」。

疫情發生後，她失業了兩個月，「開始時大家都怕，沒人敢讓陌生人上門」。沒想到從去年5月開始，陸續接到客人電話，請她上門足底按摩。「從那時起到現在，每周六天幾乎全部排滿」，施女士稱，因爲不用跟老闆分賬，客人給的工錢也好，她現在每個月的收入比從前多好幾倍，最好的時候每個月超過7000元現金。

「最想不到的是客人大增」，也是在疫情期間改爲上門服務的劉女士表示，從前在店裡上班時，按摩師都搶客人，往往是伺候完一人就休息一個小時。所以從早到晚工作十多小時，往往只有幾個客人，時間長但收入卻不多。

• 大本營聖蓋博市 見證消長

「現在很不一樣」，劉女士表示，她上門服務的客人，本來只是太太或先生或夫妻兩人，現在很多客人家中的長輩甚至年輕人也一起要求按摩，去一家就服務四、五個客人，比以往在店中坐等客人好多了。「最開心的全部收入都是自己，完全不用跟老闆分成，也不用看老闆眼色」。

她說，自己心情好就多幹幾個小時，心情不好乾脆出門玩耍幾天。不過，客人對按摩師的防疫要求也很高，要求帶口罩，對按摩床、毛巾、木桶等等的消毒清潔要求也很高。

人稱華人足浴和脚底按摩大本營的聖蓋博市，鼎盛時期華人足浴按摩店超過70家，從業人員少説也有上千人。即便是後來整頓規範和縮短營業時間後，常規經營的足浴店也還有40至50家，按摩價格也從最初的每小時60、70元降低到30、40元，最後甚至跌到15元，使得足浴成爲平常人家都消費得起的養生消閑。當時首個要求所有員工穿著統一制服且規模最大，並登上洛杉磯時報版面的「漢生堂」，一個店的員工將近30人，最多時候每天服務300多人。

• 按摩用品批發 生意出奇好

在當年的「漢生堂」連鎖店最鼎盛的時候，改行做足浴按摩用品批發，劉澄宇表示，去年新冠疫情剛開始時，很多朋友都開他玩笑「這回你死定了」，沒想到過去一年他的生意「非常好」。

劉澄宇表示，他沒有想到整個美國足浴和按摩用品，在疫情期間批發基本維持相當大的數量，以往是店家向他訂貨，現在是按摩師自己在網上跟他下單，「數量有增無減」。他發現疫情期間足浴按摩的另一個特點是，民主黨州的店家批發急劇下跌、個人批發急劇上升，共和黨州則是基本持平，很多商家依然開門營業。

他相信疫情過後，足浴還是會有相當市場，尤其是這場疫情，讓很多民眾更加重視養生，很可能使得華人足浴按摩業東山再起，但同時也可以肯定，大家未來對足浴按摩的衛生要求更高，法規也會更加嚴格。