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加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

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加州600元紓困金570萬人可領 預計發23億

【洛杉磯訊】

據福斯電視台（FOX11）報導，加州議會22日通過向約570萬州民，提供每人600元新冠肺炎疫情紓困金，受益者主要是低收入群體。州長紐森表示，他將簽署該法案，並付諸實施。

符合申領資格者，包括在加州納稅申報時，獲得所得稅減免者，以及年收入少於3萬元的低收入群體。使用個人報稅身分號碼（individual taxpayer identification number）繳稅，並在扣減後，個人年收入不足7萬5000元的移民，符合領取資格。平時自州的福利計畫獲得低收入補貼的視障或殘障者，也符合領取資格。

州長紐森與州議會領袖17日宣布96億元紓困計畫，提供低收入居民每人600元紓困金，新一輪紓困貸款提供小商業，及更多房屋援助給感染新冠肺炎的農民勞工。

這次提供低收入群體每人600元紓困金計畫，發放總金額占23億元。符合領取600元紓困金的民眾還包括CalWORK計畫的援助家庭、符合加州補充保障收入領取資格的65歲及以上長者，以及申請移民現金援助計畫的民眾。

在該項96億元紓困計畫下，還有20億元提供受疫情影響的加州小商業，最高援助金額為2萬5000元。其它獲得聯邦薪資保護計畫（PPP)貸款的小商業，及獲得經濟傷害貸款的公司，都可扣除高達15萬元的加州稅金。

紓困金 低收入 加州

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