85歲參政先鋒陳李琬若大病 女兒疑新冠「作祟」

華裔社區活躍人士，蒙特利公園市前市長陳李琬若（Lily Lee Chen）。（陳李琬若提供）

新冠肺炎 因症狀與流感相似，感染者常不能在第一時間確定是新冠肺炎；新冠肺炎幾經變種，又有潛伏期，甚至有可能逃過檢測 的法眼。華裔社區參政先鋒、蒙特利公園市前市長，85歲的陳李琬若（Lily Lee Chen）近日因肺炎，被送往急診室，她說當時病得很重，在醫院甚至夢到來到天堂；身為醫師的女兒認為，她很可能是得了新冠肺炎，但未被查出來。

陳李琬若的女兒Helen Chen表示，1月初陳李琬若突覺肌肉痠痛，伴有發冷、拉肚子、噁心和乾咳，之後甚至神智不清；甚至後來暈倒，渾身疼痛。

Helen表示，「剛開始沒有擔心是新冠肺炎。因為我們對她照顧地很小心。」她回憶，聖誕節時，陳李琬若的子女和孫兒們曾在後院聚會，但大家都有戴口罩。隨後的精神越發不佳，Helen以為她中風 。Helen是「希望之城」癌症醫師，她隨即帶母親做了腦部磁核共振成像，結果顯示正常。

Helen說，出於對母親的擔憂，她整晚陪在母親身邊，之後陳李琬若開始晚上乾咳，這時候她開始懷疑是新冠肺炎。

1月11日那一周，Helen帶母親做了肺部CT檢測，顯示肺部發炎，如同新冠肺炎症狀。但隨後她的新冠肺炎測試結果為陰性，不過Helen還是懷疑母親得了新冠肺炎。1月15日，陳李琬若身體狀況轉好，但睡覺時血氧濃度很低，降至88%。這時Helen很擔憂，在給母親服下類固醇（steroids）後，送她去了醫院急診室。Helen說，母親在急診室時服下更多類固醇。

隨後陳李琬若住院一周，以肺炎病人接受治療，期間她服用了IV類抗生素。在住院的那一周，陳李琬若接受四次新冠檢測均為陰性。但Helen表示，母親很可能感染新冠肺炎，但那時體內的新冠病毒已經清除。

Helen說，陳李琬若的肺炎很快得到改善，但兩種藥物對她均造成了很嚴重的副作用，類固醇藥物造成她暫時性神智不清，抗生素造成腸胃二次感染。

陳李琬若在家休養，有監測儀等設備。目前她在一天天康復中。（陳李琬若提供）

截至2月22日，陳李琬若已康復大半。她目前在家靜養，有24小時看護照料，並有私人物理治療師幫助她恢復體能。陳李琬若已經打了第一劑新冠疫苗，不日將打第二劑。

大病初癒後的陳李琬若有很多感想。她說，剛開始生病時很害怕，很緊張。在醫院神智模糊時，甚至夢到來到天堂，在自己的葬禮上有鼓樂隊。提及這場疫情是人類歷史上最可怕的經歷之一，從這次生病過程，她感悟到要獨立，可以自己照顧自己，她很感激女兒在她生病時無微不至的照料。

「是女兒救了我一命。」她說，人活著要有使命感，要活得有意義。最感動的是，曾經不怎麼聯繫的朋友，在她生病時都打來電話問候，讓她很感動。