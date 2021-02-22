我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

加州啟動疫苗分發系統 藍盾保險擔綱

編譯組／綜合報導
加州政府與藍盾保險公司合作，啟動疫苗交付系統，務求疫苗分發更有效率與公平。（Getty Images）
加州政府與藍盾保險公司合作，啟動疫苗交付系統，務求疫苗分發更有效率與公平。（Getty Images）

為消除全國新冠肺炎疫苗供應有限，造成的疫苗分配紊亂，加州啟動新的疫苗分發系統，提供疫苗追蹤、安排等，目前已在包括南加州等十個縣啟用。然該系統如何真正落實到各縣或各接種單位，仍受到質疑。

這是加州州長紐森（Gavin Newsom）開啟該計畫的第一步。據美聯社報導，紐森政府上個月以1500萬元聘請藍盾保險公司（Blue Shield），設計和管理「加州疫苗網路」集中疫苗分發交付系統，以期快速公平發放疫苗。

第一批使用該系統的縣為中加州與南加州，包括河濱、國王、帝國、麥德拉縣（Madera）、聖荷昆（San Joaquin）、佛瑞斯諾等縣。自3月3日起，占加州四分之一居民，約1000萬人口的洛杉磯也加入其中。舊金山也可望在3月加入該系統。

加州對藍盾公司提出的要求，包括加州農村居民應能在60分鐘內達到疫苗接種點，市區居民於30分鐘內到達。加州必須在3月1日前，每周獲得300萬劑疫苗。

此外，藍盾需與加州合作開發一種算法，以確定疫苗分配方式，設置獎勵金和績效，旨在更快速向正確的人群提供疫苗。

然而，不少縣對於該系統如何產生變化感到疑惑。寇恩縣（Kern）公共衛生官員Brynn Carrigan說，她被告知自21日起，每人都需通過該州疫苗註冊系統My Turn進行預約。在鄰近的佛瑞斯諾縣，St. Anges醫學中心發言卻表示，沒有計劃改變預約系統。

加州公共衛生局疫苗發言人Darrel Ng拒絕回答，有關系統過度期間可能發生的問題，但他說，加州和藍盾努力實施分階段變更系統，以便更有效公平的管理。

藍盾發言人Matthew Yi也拒絕提供更多細節。僅在聲明中說，他們正與加州公共衛生官員與地方衛生單位、醫療保健提供者緊密合作。

目前加州利用體育場、露天市場，迪士尼樂園等建立大型疫苗接種設施，但疫苗供應有限，許多地方並未使用。儘管加州自1月分起，替一般人接種疫苗，但加州58個州和個別接種醫療系統卻各自為政，擁有自己一套規則。

一些縣的疫苗提供者並質疑，藍盾和另一個醫療系統凱薩醫療網，如何建立必要的信任關係。

位於洛杉磯中南部，替非裔與西裔提供疫苗的聖約翰健康兒童與家庭中心首席執行長Jim Mangia說，看來藍盾這樣的「非民選機構」，在疫苗分發上有不可思議的力量，「這令人不安」。

凱薩20日宣布，從本週起增加老年人疫苗分配。執行長Greg Adams表示，加州官員增加對醫療保健巨頭疫苗分配權，能更準確匹配該州醫療保健市場中大部分份額。

疫苗 加州 紐森

上一則

從零開始自學翻修 華人讓骨董金龜車重生

延伸閱讀

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
民主黨明星葛謨、紐森 抗疫英雄同陷政治困境

民主黨明星葛謨、紐森 抗疫英雄同陷政治困境
日本第二批疫苗運抵 七成民眾有意願接種

日本第二批疫苗運抵 七成民眾有意願接種
首批輝瑞疫苗運抵馬來西亞 24日開始接種

首批輝瑞疫苗運抵馬來西亞 24日開始接種
加州接種700萬劑疫苗 病例、住院數續降 死亡居高不下

加州接種700萬劑疫苗 病例、住院數續降 死亡居高不下
加州州府華人線上春晚 熱鬧迎牛年

加州州府華人線上春晚 熱鬧迎牛年

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
負責駕駛和操控火星車的嚴正博士。（取自NASA官網）

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星

2021-02-15 22:15
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手