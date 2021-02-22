加州啟動疫苗分發系統 藍盾保險擔綱

加州政府與藍盾保險公司合作，啟動疫苗交付系統，務求疫苗分發更有效率與公平。（Getty Images）

為消除全國新冠肺炎疫苗 供應有限，造成的疫苗分配紊亂，加州 啟動新的疫苗分發系統，提供疫苗追蹤、安排等，目前已在包括南加州等十個縣啟用。然該系統如何真正落實到各縣或各接種單位，仍受到質疑。

這是加州州長紐森 （Gavin Newsom）開啟該計畫的第一步。據美聯社報導，紐森政府上個月以1500萬元聘請藍盾保險公司（Blue Shield），設計和管理「加州疫苗網路」集中疫苗分發交付系統，以期快速公平發放疫苗。

第一批使用該系統的縣為中加州與南加州，包括河濱、國王、帝國、麥德拉縣（Madera）、聖荷昆（San Joaquin）、佛瑞斯諾等縣。自3月3日起，占加州四分之一居民，約1000萬人口的洛杉磯也加入其中。舊金山也可望在3月加入該系統。

加州對藍盾公司提出的要求，包括加州農村居民應能在60分鐘內達到疫苗接種點，市區居民於30分鐘內到達。加州必須在3月1日前，每周獲得300萬劑疫苗。

此外，藍盾需與加州合作開發一種算法，以確定疫苗分配方式，設置獎勵金和績效，旨在更快速向正確的人群提供疫苗。

然而，不少縣對於該系統如何產生變化感到疑惑。寇恩縣（Kern）公共衛生官員Brynn Carrigan說，她被告知自21日起，每人都需通過該州疫苗註冊系統My Turn進行預約。在鄰近的佛瑞斯諾縣，St. Anges醫學中心發言卻表示，沒有計劃改變預約系統。

加州公共衛生局疫苗發言人Darrel Ng拒絕回答，有關系統過度期間可能發生的問題，但他說，加州和藍盾努力實施分階段變更系統，以便更有效公平的管理。

藍盾發言人Matthew Yi也拒絕提供更多細節。僅在聲明中說，他們正與加州公共衛生官員與地方衛生單位、醫療保健提供者緊密合作。

目前加州利用體育場、露天市場，迪士尼樂園等建立大型疫苗接種設施，但疫苗供應有限，許多地方並未使用。儘管加州自1月分起，替一般人接種疫苗，但加州58個州和個別接種醫療系統卻各自為政，擁有自己一套規則。

一些縣的疫苗提供者並質疑，藍盾和另一個醫療系統凱薩醫療網，如何建立必要的信任關係。

位於洛杉磯中南部，替非裔與西裔提供疫苗的聖約翰健康兒童與家庭中心首席執行長Jim Mangia說，看來藍盾這樣的「非民選機構」，在疫苗分發上有不可思議的力量，「這令人不安」。

凱薩20日宣布，從本週起增加老年人疫苗分配。執行長Greg Adams表示，加州官員增加對醫療保健巨頭疫苗分配權，能更準確匹配該州醫療保健市場中大部分份額。