我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2813萬 德州破260萬

BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

返中被迫在醫院隔離 她喊環境「惡心」

本報記者／洛杉磯報導
山西某醫院隔離環境惡劣。（李女士提供）
山西某醫院隔離環境惡劣。（李女士提供）

疫情在全球蔓延使國際旅行變得更加複雜。為嚴控疫情，目前從海外回中國，不僅要雙陰檢測，某些地區隔離甚至長達一個月之久。2021年年初回中國的李女士，本以為可以在家安然度過最後一周隔離期，卻沒想到政策突變，接下來的遭遇讓她欲哭無淚。

李女士於1月3日從洛杉磯出發回到中國廣州市。4日開始在酒店隔離。按照當時政策，外來回國人員需要在酒店隔離兩周，再回家隔離兩周。李女士說，在廣州住的酒店雖然老，但基本衛生讓人放心。出於小心，李女士還是拿酒精將房間消毒。她說，早已做好居住條件一般的心理準備，隔離期間只要安全就好，生活方面沒有太多要求，因此，這14天過得還算舒適。在此期間，李女士每天上、下午各量一次體溫，每周做一次核酸檢測。

在廣州隔離結束後，李女士乘飛機返回老家山西某城市。開始剩下的14天居家隔離。李女士說，期間除了被要求去醫院做一次核酸檢測，沒有邁出家門一步。然而，本以為可以安然在家度過餘下的一周隔離期，結果山西省的政策突然發生改變，要求境外歸國人員必須到指定地點集中隔離。李女士說，聽說是因為有兩個外國回來的學生，在酒店隔離14天後，回到家才被檢測呈陽性，因此政府才下達新命令。

期間有居委會人員前來查看她的情況、叮囑她帶好日用品。接著，李女士有了第一次坐救護車的經歷，閃著紅燈，「烏拉烏拉」的救護車，呼嘯而過，把李女士帶到集中隔離的醫院。

「這是噩夢的開始。」李女士說，因為知道要去醫院隔離，她做足準備，帶了枕頭、被單等諸多生活用品，然而踏進醫院隔離房間那一刻，她驚呆了。房間裡髒的讓她「惡心」。之前住戶用過的香皂還在洗手台放著，洗手台表面已經是一層焦黃色的汙垢。打開馬桶蓋更讓人怵目驚心，裡面還有沒沖走的糞便，且隔離期間不能洗澡。

雖說在醫院隔離，不用自己出錢，一日三餐也免費，但這隔離環境令李女士十分擔憂。她表示，因為一向注意清潔，她在洛杉磯那麼久，就算確診病例再多，也沒有如此害怕。現在坐在中國隔離病房床上，看著糟糕的環境，讓她十分無助。

就在李女士鬱悶兩天後，事情迎來好的反轉，她被通知轉到當地酒店隔離。李女士開玩笑說，剛鼓起勇氣刷了廁所，就被通知轉移到酒店。感覺是被叫來做保潔的。李女士表示，雖然住酒店要自掏腰包，但她也願意。酒店的環境比醫院好太多。

山西某醫院隔離環境惡劣。（李女士提供）
山西某醫院隔離環境惡劣。（李女士提供）

檢測 中國 疫情

上一則

郵件包裹盜案激增 亞市警授防竊訣竅

下一則

華人回家好難 返中層層關卡、隔離近月

延伸閱讀

拒當共諜慘遭軟禁飯店拷問 虛應後脫身

拒當共諜慘遭軟禁飯店拷問 虛應後脫身

童叟無欺

童叟無欺
洛杉磯中領館新規 赴華人員抗體呈陽性增加CT檢測

洛杉磯中領館新規 赴華人員抗體呈陽性增加CT檢測

洛縣12學區申請返校復課 已獲准

洛縣12學區申請返校復課 已獲准

洛杉磯州立大學疫苗中心開幕 每天接種6000人

洛杉磯州立大學疫苗中心開幕 每天接種6000人
特斯拉平價Model 2 年底亮相廣州

特斯拉平價Model 2 年底亮相廣州

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
負責駕駛和操控火星車的嚴正博士。（取自NASA官網）

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星

2021-02-15 22:15
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手