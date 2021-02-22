返中被迫在醫院隔離 她喊環境「惡心」

山西某醫院隔離環境惡劣。（李女士提供）

疫情 在全球蔓延使國際旅行變得更加複雜。為嚴控疫情，目前從海外回中國 ，不僅要雙陰檢測 ，某些地區隔離甚至長達一個月之久。2021年年初回中國的李女士，本以為可以在家安然度過最後一周隔離期，卻沒想到政策突變，接下來的遭遇讓她欲哭無淚。

李女士於1月3日從洛杉磯出發回到中國廣州市。4日開始在酒店隔離。按照當時政策，外來回國人員需要在酒店隔離兩周，再回家隔離兩周。李女士說，在廣州住的酒店雖然老，但基本衛生讓人放心。出於小心，李女士還是拿酒精將房間消毒。她說，早已做好居住條件一般的心理準備，隔離期間只要安全就好，生活方面沒有太多要求，因此，這14天過得還算舒適。在此期間，李女士每天上、下午各量一次體溫，每周做一次核酸檢測。

在廣州隔離結束後，李女士乘飛機返回老家山西某城市。開始剩下的14天居家隔離。李女士說，期間除了被要求去醫院做一次核酸檢測，沒有邁出家門一步。然而，本以為可以安然在家度過餘下的一周隔離期，結果山西省的政策突然發生改變，要求境外歸國人員必須到指定地點集中隔離。李女士說，聽說是因為有兩個外國回來的學生，在酒店隔離14天後，回到家才被檢測呈陽性，因此政府才下達新命令。

期間有居委會人員前來查看她的情況、叮囑她帶好日用品。接著，李女士有了第一次坐救護車的經歷，閃著紅燈，「烏拉烏拉」的救護車，呼嘯而過，把李女士帶到集中隔離的醫院。

「這是噩夢的開始。」李女士說，因為知道要去醫院隔離，她做足準備，帶了枕頭、被單等諸多生活用品，然而踏進醫院隔離房間那一刻，她驚呆了。房間裡髒的讓她「惡心」。之前住戶用過的香皂還在洗手台放著，洗手台表面已經是一層焦黃色的汙垢。打開馬桶蓋更讓人怵目驚心，裡面還有沒沖走的糞便，且隔離期間不能洗澡。

雖說在醫院隔離，不用自己出錢，一日三餐也免費，但這隔離環境令李女士十分擔憂。她表示，因為一向注意清潔，她在洛杉磯那麼久，就算確診病例再多，也沒有如此害怕。現在坐在中國隔離病房床上，看著糟糕的環境，讓她十分無助。

就在李女士鬱悶兩天後，事情迎來好的反轉，她被通知轉到當地酒店隔離。李女士開玩笑說，剛鼓起勇氣刷了廁所，就被通知轉移到酒店。感覺是被叫來做保潔的。李女士表示，雖然住酒店要自掏腰包，但她也願意。酒店的環境比醫院好太多。