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華人回家好難 返中層層關卡、隔離近月

本報記者／洛杉磯報導
新冠疫情中國政府縮緊海外入境政策，海外華人回國過春節驟減。（本報檔案照）
新冠疫情中國政府縮緊海外入境政策，海外華人回國過春節驟減。（本報檔案照）

疫情下一點都不誇張，在美華人回中國老家，從入境到返抵家門，層層關卡總共連續被隔離了整整一個月時間，回家之路難如登天。

全美遭新冠疫情肆虐逾一年，在美華人回中國過年的情況比往日減少，但仍有部分旅客因不得已原因必須回國，中國政府則嚴格把關，從海外入境中國的旅客除了在第一站入境城市隔離14天外，前往其他城市還需按照當地政府的規定居家隔離，並且社區全程追蹤。

洛杉磯工作的小江（化名）因緊急情況於1月初回國，單程機票就花費3000多元。除了負擔高昂機票外，他還必須支付14天在隔離酒店的費用，隔離酒店提供免費早餐，午餐和晚餐則需自掏腰包。

疫情期間回國花費不少冤枉錢不說，還要遭遇政府的全程追蹤。春節前，中國主張「在地過年」（意為外地打工人員不建議返鄉），各地政府紛紛出台嚴格的居家隔離措施，因此小江的隔離期遠不止14天。

小江表示，航班是從洛杉磯飛往廣州，第一站在廣州隔離14天結束後，他便飛往重慶。起飛前，按照機場要求已經做好登記，表明他是從國外入境的旅客，當飛機抵達重慶後，不僅要量體溫，還要登記重慶居住地信息，耗時良久。

來接機的重慶友人在機場等待兩個多小時不見小江身影。實際上，根本不需要接機，因為從海外入境的旅客，將有政府專車送往居住地。與小江同一班飛機，從國外回來，且都是隔離14天後從廣州飛重慶還有另兩人，他們均被告知，在重慶還需居家隔離七天，這期間不允許出門。

居家隔離期間，當地社區時常上門核查，測量體溫。終於結束重慶居家隔離七天，小江辦完事準備回老家，卻被告知不能搭乘公共交通工具，300多公里（約200哩）的路程不能使用公共交通，令人進退兩難。

小江的母親向老家所在地的社區詢問，社區工作人員如臨大敵般嚴密盤查，詢問譬如從哪裡來、回來多久等信息，給人感覺「瘟神」要來一般。

最終小江的家人駕車從老家，前往重慶將其接回老家，回到老家後，按照當地規定又需要新一輪的七天居家隔離。小江表示，這一趟回國，總共一個月時間都在隔離，他要不是家中有急事，否則也不願此時去中國。

目前仍滯留的洛杉磯的楊女士則表示，當時因為維持綠卡身分不得不在疫情期間返回美國，至今在美停留四個多月，現如今回國除了要雙陰檢測報告，還要綠碼，加上春節前中國各地出台的居家隔離令，讓她打消回國念頭。並且目前回國的機票價格居高不下，不知道春節過後會不會好些，她不禁感嘆，回國路漫漫。

春節將至中國政府出台更嚴格的隔離措施，從海外回國的華人前後隔離近一個月。（本報檔...
春節將至中國政府出台更嚴格的隔離措施，從海外回國的華人前後隔離近一個月。（本報檔案照）

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