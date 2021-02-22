從零開始自學翻修 華人讓骨董金龜車重生

孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一輛骨董車。（孫瑜提供）

家住洛杉磯市范奈斯（Van Nuys）的華裔居民孫瑜2020年10月突發奇想，計畫自己動手翻新一輛骨董金龜車(甲殼蟲轎車)。他開始在在網上物色二手車，「當時想改裝成電車，所以想只要是完整的就行」，最終花了1700元買到了一輛。接下來近一年時間，原本毫無汽修知識的孫瑜，開始在車庫裡一邊學習、一邊敲敲打打的業餘生活。

影音來源：孫瑜

不知從何開始 拆了再說

「一開始完全不知道從哪裡開始修，想那就先全拆下來吧」，孫瑜表示，本來計畫拆下來看需要換的零件就換，或是拆下來打磨除鏽等再裝上，但因沒有基礎，於是想到哪拆到哪，拆不下來就看YouTube視頻學，「大部分時間玩得超開心，玩到忘記本來要作什麼」。不過接下來也帶來難題，「拆時一時爽，裝時都全忘了，不記得怎麼裝回去」。他笑說，於是又要學習研究如何組裝。

拆到一半時，他發現改裝成電車需要花費不少，一個電池組就要1萬元，發動機也要4000元，此外還要組裝電路，都是他完全不懂的知識，於是決定還是保持這輛車的現有結構就好。不過拆開汽車 才發現，這輛車情況比想像糟，首先是車內「地板」的鐵皮其實全都鏽穿了，「後排座的人，腳能伸到地上」。發動機裡面也爆炸過，孫瑜把發動機上的其他零件都拆下來還能用，又重新買了一個缸體裝上。

孫瑜沒有翻修經驗，只好先從拆車著手。（孫瑜提供） 拆下來的零件，有時候組裝不回去。（孫瑜提供）

從內到外 幾乎全都換新

此外，底盤用砂輪刮一遍塗防銹漆，軸承、避震、萬向節球頭等都全換了。內飾也都重新翻新一邊，座椅的皮都爛了，於是買了二手座椅，換了新的皮。「每一個零件和螺絲都拆了，每一根線都重裝了一遍，好的拆下來打磨打磨重刷漆，壞的就換，電路也是重全解」，他表示，電路說明給的圖表根本看不懂，因為「是給內行看的，但外行就抓瞎」，他悶頭研究好幾天後，連矇帶猜竟也成功了。

「從零基礎，到現在發動機原理都挺明白的」，孫瑜還自學了電焊，除了上網看視頻查資料，也買了幾本書，包括官方維修手冊、民間發動機維修手冊，噴漆的書等。唯一實在無法完成需要送到外面做的，就是外殼的噴砂除鏽，噴完再拿回來自己噴漆。不過他也因此上了「血的一課」，因為噴了底漆沒有打磨就上了黃色油漆，於是油漆用手都能刮下來，也特別不均勻，於是不得不重新再噴砂再買油漆重塗，「塗漆就花了幾千塊」。

噴砂除鏽烤漆花了數千元，是「血的一課」。（孫瑜提供）

發動機發動了 有成就感

第一次發動機跑起來的時候，他相當有成就感，因為發動機完全是他靠著看視頻和手冊組裝，「一開始那裡該接電都不知道」。因為車是雙進氣口的缸體，買來新的卻是單進氣口的，於是自己換了之後做了一些改造，「完全不知道是否可行」，最後找了個修車師傅借來專業的扭力扳手。沒想到發動機正常運作，超級開心。

但即使享受修車過程的樂趣，孫瑜也表示不建議大家嘗試，首先因為在實施之前在網上看說翻新只要四、五千塊，結果他共花了1萬2000元，「要是真知道會花這麼多錢就不會做了」，「而且錢花出去後，發現平時不太敢開出門」。因為業餘人士自己裝的車還是有許多問題，尤其有一天他剛開出門兩個街區，方向盤忽然失靈。還好走運路上沒車，他趕緊停在路邊查看，發現有一個螺絲崩掉了，只能步行走回家拿了螺絲回來在「大街上開始修車」。這次事件後他也很擔心，只能在社區開一開，不過他覺得車聲特別吵，「像拖拉機一樣」。

噴砂除鏽烤漆花了數千元，是「血的一課」。（孫瑜提供）

過程拍成抖音 30集短視頻

但「自己裝出來的車能跑，已經是奇蹟」，他對此還是很有成就感，也收穫了「自己不做一遍，不知道隔行如隔山」的教訓，尤其一些需要幾十年的經驗和手藝的活，例如噴漆。此外他還收穫了數千個粉絲，他把整個修車過程拍成30集「修蟲日記」系列短視頻放在抖音上，最多的一條播放量達18萬次。

翻修骨董車經驗，讓孫瑜學到「自己不做一遍，不知道隔行如隔山」。（孫瑜提供）

不過哭笑不得的是，總有網友來請教車的問題，他只能攤牌表示自己其實也是「小白」。不過當然還是學到一些修車知識，「不過僅限於1975年以前的車」。

「玩一遍就可以了，滿足好奇心，算是個超級大的玩具」，不過話雖這麼說，喜歡動手的他還是沒有閒住，疫情 期間他在家又將自家廁所重裝了一遍，但他笑說：「裝完之後再也不想裝修了」。

孫瑜將翻修骨董車過程拍成抖音30集短視頻。（孫瑜提供） 孫瑜把骨董車變成大玩具。（孫瑜提供）

但他不諱言：「每隔一段時間，會做一些以前做不了的事，挑戰自己」，因此他家有不少他的「奇奇怪怪的點子」，例如其妻在後院養了兩隻雞，他給雞籠安裝了一個手機APP可以遙控開關的門。他最近又在研究電子工程，想要將新歌曲，添加進家裡的一部太鼓達人遊戲機中。