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1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

華人貿易商 疫情下度寒冬

記者楊青／洛杉磯報導
進出口業者郭頌。（記者楊青／攝影）
進出口業者郭頌。（記者楊青／攝影）

加州近日宣布鬆綁因疫情被迫關閉的一些行業，包括重新開放餐飲業戶外用餐服務，不過華資進出口商和餐飲業者均表示，數月的疫情帶給他們幾乎是毀滅性打擊，衝擊一波緊接一波，目前依然舉步維艱。

南加華人社團聯合會榮譽主席、美中進出口業者郭頌表示，從業30年，從來沒有像去年這麽艱難，這種艱難到目前爲止仍在繼續當中。

郭頌進出口貿易公司主要是在中國搜集和生產花園產品和居家裝飾物件，出口到美國連鎖公司銷售。她說，從去年疫情開始，進出口受到巨大衝擊，首先是中國方面由於工人隔離工廠停工，訂單無法完成，大量訂單無法按時交貨；3月後美國商店關門，已經到港的貨物都被商家取消訂單，大批貨物只能從長堤港運到倉庫儲存，他們要馬上付錢給中國工廠，但美國的客人付錢卻遙遙無期。

訂單在手 沒貨櫃出不了

郭頌表示，到去年底和今年初，還是面臨很大問題。由於人民幣不斷升值，中國工廠產品成本增大。最爲關鍵的是海運船隻嚴重不足，洛杉磯和長堤港大約有1萬到1.5萬貨櫃因爲疫情滯留碼頭，導致大量貨櫃無法運回中國。目前她公司生產的1160多個貨櫃貨物在中國碼頭等待運到美國，其中廈門400多個貨櫃的出口物品無法運出，深圳、天津和寧波港也面臨同樣情況。大量訂單在手上，但因爲沒有貨櫃出不來。

同時，從中國到美國的運費現在飆漲到以前價格的近四倍，還是一位難求，所以現在採取的辦法是盡量將客人到港的貨物，直接運往客人商店，省去貨物到進口商倉庫停留的環節，減少運輸壓力。

在中國有四家工廠和兩家房地產公司的蔡成華，去年5月和10月回去兩次。他表示，一度非常擔心中國方面不能儘快復工復產，生意非常難辦，但事實上中國方面抗疫效果非常明顯，第一次回去時，復工已達70%，第二次已幾乎100%復工，生產和銷售市場都回歸正軌。與美國工廠開工率只有25%左右，形成鮮明對比。

旅遊餐飲業 雙雙受重創

旅遊和餐飲業者鹿强的生意主要是在洛杉磯本地，雙雙受到重創，其中旅遊業重創90%，餐飲業重創80%。他表示，疫情發生後，本來以爲只是三、兩個月的事，完全沒有想到這麼久。目前情況看來可能還需要半年，更令人沮喪的是政府政策變化不斷，一會說可以堂食，限制人數；一會說可以戶外用餐；一會兒又什麽都不可以；現在又宣布可以戶外用餐，但現在天氣陰冷，最終還是歸回到外賣爲主，對很多堂食爲主的餐館幾乎是毀滅性打擊。

旅遊和餐飲業者鹿強。（記者楊青／攝影）
旅遊和餐飲業者鹿強。（記者楊青／攝影）

鹿强表示，旅遊業原來以遊客爲主，但現在改爲開班車在拉斯維加斯和洛杉磯之間提供交通，以彌補航班減少之後人員流動的需要，每天出車，一輛車每月可以有2至3萬元生意，還是可以生存。加上政府的紓困資金幫助，可以支撐下去。不過他表示，第二波紓困資金的申請比第一波更難，審核非常嚴。

進出口業者蔡成華。（記者楊青／攝影）
進出口業者蔡成華。（記者楊青／攝影）

中國 美國 疫情

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疫情期間商家善用不可抗力等原則 減少付不出房租壓力

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