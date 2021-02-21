華人貿易商 疫情下度寒冬

進出口業者郭頌。（記者楊青／攝影）

加州近日宣布鬆綁因疫情 被迫關閉的一些行業，包括重新開放餐飲業戶外用餐服務，不過華資進出口商和餐飲業者均表示，數月的疫情帶給他們幾乎是毀滅性打擊，衝擊一波緊接一波，目前依然舉步維艱。

南加華人社團聯合會榮譽主席、美中進出口業者郭頌表示，從業30年，從來沒有像去年這麽艱難，這種艱難到目前爲止仍在繼續當中。

郭頌進出口貿易公司主要是在中國 搜集和生產花園產品和居家裝飾物件，出口到美國 連鎖公司銷售。她說，從去年疫情開始，進出口受到巨大衝擊，首先是中國方面由於工人隔離工廠停工，訂單無法完成，大量訂單無法按時交貨；3月後美國商店關門，已經到港的貨物都被商家取消訂單，大批貨物只能從長堤港運到倉庫儲存，他們要馬上付錢給中國工廠，但美國的客人付錢卻遙遙無期。

訂單在手 沒貨櫃出不了

郭頌表示，到去年底和今年初，還是面臨很大問題。由於人民幣不斷升值，中國工廠產品成本增大。最爲關鍵的是海運船隻嚴重不足，洛杉磯和長堤港大約有1萬到1.5萬貨櫃因爲疫情滯留碼頭，導致大量貨櫃無法運回中國。目前她公司生產的1160多個貨櫃貨物在中國碼頭等待運到美國，其中廈門400多個貨櫃的出口物品無法運出，深圳、天津和寧波港也面臨同樣情況。大量訂單在手上，但因爲沒有貨櫃出不來。

同時，從中國到美國的運費現在飆漲到以前價格的近四倍，還是一位難求，所以現在採取的辦法是盡量將客人到港的貨物，直接運往客人商店，省去貨物到進口商倉庫停留的環節，減少運輸壓力。

在中國有四家工廠和兩家房地產公司的蔡成華，去年5月和10月回去兩次。他表示，一度非常擔心中國方面不能儘快復工復產，生意非常難辦，但事實上中國方面抗疫效果非常明顯，第一次回去時，復工已達70%，第二次已幾乎100%復工，生產和銷售市場都回歸正軌。與美國工廠開工率只有25%左右，形成鮮明對比。

旅遊餐飲業 雙雙受重創

旅遊和餐飲業者鹿强的生意主要是在洛杉磯本地，雙雙受到重創，其中旅遊業重創90%，餐飲業重創80%。他表示，疫情發生後，本來以爲只是三、兩個月的事，完全沒有想到這麼久。目前情況看來可能還需要半年，更令人沮喪的是政府政策變化不斷，一會說可以堂食，限制人數；一會說可以戶外用餐；一會兒又什麽都不可以；現在又宣布可以戶外用餐，但現在天氣陰冷，最終還是歸回到外賣爲主，對很多堂食爲主的餐館幾乎是毀滅性打擊。

旅遊和餐飲業者鹿強。（記者楊青／攝影）

鹿强表示，旅遊業原來以遊客爲主，但現在改爲開班車在拉斯維加斯和洛杉磯之間提供交通，以彌補航班減少之後人員流動的需要，每天出車，一輛車每月可以有2至3萬元生意，還是可以生存。加上政府的紓困資金幫助，可以支撐下去。不過他表示，第二波紓困資金的申請比第一波更難，審核非常嚴。