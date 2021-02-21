領失業金 報稅恐不退反補

1099-G表格上頭需填寫預扣稅金額及失業金收入金額。（國稅局）

失業救濟金對許多人來說是「救命錢」。根據美國勞工部的報告，加州上周失業申請再度突破15萬人，全州勞動市場尚未擺脫新冠疫情負面影響。報稅 季於2月12日開始，去年領失業金 的勞工也須報稅，有會計師善意提醒這些事先未預扣稅的失業民眾，今年報稅時恐將遇到要「補稅 」的窘況，心理要有準備。

會計師施啟祥12日起為民眾報稅，觀察到許多領失業金的民眾都遇到「補稅」的問題，一些案件都需向聯邦政府補稅，加州政府則給予退稅。這些人當時在領取失業金時，多半以為失業金不需繳稅，或者當時沒有現金流，沒事先規劃繳納預扣稅，造成現在這種窘況。尤其是拿到高額失業金者，更容易需補稅。已交上一些報稅案件的施啟祥說，有失業客人需補繳千元以上的稅金。

非黨派華府智庫「城市布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center) 資深研究員Elaine Maag在CNN一則報導上表示，失業民眾在申請救濟金時，會收到一個1099-G表格，上頭需填寫預扣稅金額及失業金收入金額。不過國稅局（IRS）資料顯示，非常多的失業民眾選擇提領全額失業金，並未選擇繳納預扣稅金。Maag說，此舉所產生的後果，對失業民眾來說是件壞消息，「他們將收到一份不太好的驚喜」。

事實上，國稅局於去年8月早已發文，提醒失業民眾記得繳納預扣稅，以防報稅時有「補稅」的可能。根據國稅局網站，預扣稅金純屬自願。聯邦法允許失業金受益人，也可填寫W-4V表格來預扣10％失業福利，該表格僅提供給自願預扣稅的居民。會計師葉俊麟指出，民眾可將表格交給發放失業福利的機構，切記勿將表格寄給國稅局。假設失業福利受益人不願事先預扣稅，或者預扣稅不足，則可選擇按照四個稅季來繳納失業福利稅。

紓困現金支票 (stimulus checks) 不必繳稅，報稅時不算所得；長期領取失業金的民眾，需在4月15日前報稅，否則將為欠稅加付利息和罰息。失業金預扣稅表格詳情，可參國稅局官網 https://www.irs.gov/zh-hant/newsroom/irs-unemployment-compensation-is-taxable-have-tax-withheld-now-and-avoid-a-tax-time-surprise。