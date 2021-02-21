疫情期間商家善用不可抗力等原則 減少付不出房租壓力

勞工法律師許志明主在世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉辦的「2021加州新法律及稅務新規」講座分享法律知識。（線上截圖）

新冠疫情 來的突然，訴訟糾紛跟著增加，契約到底該如何處理？勞工 法律師建議餐館或商家善用兩條法律原則，減少因受疫情影響而付不起房租的壓力。這兩條法律原則為不可抗力原則（Force Majeure）及合同目的落空原則（Frustration Purpose) 。

在疫情之下最常遇見的訴訟情況是合約上的糾紛，尤其是房地產契約、建築契約、商品買賣契約。許多人受疫情影響無法順利履行合約，例如：交不出房租、建築工程找不到員工等問題一堆。勞工法律師許志明在20日舉辦的「2021加州新法律及稅務新規」講座上表示，在這種情況下，餐館或商家可利用不可抗力原則及合同目的落空原則來保障自己利益。

許志明介紹不可抗力原則說，Force Majeure是必須攥寫在合約內的條文，簽約的甲乙方只要在沒意料情況下，無法履行合約，雙方皆有權利解除合約所產生的責任。如果餐館或商家因為政府規定而暫時關門，無法營業沒有用到店面租地或設施，不應該負擔房租。他說，許多商用房東仍有權要求餐館或商家支付全額店面房租，若合約內有類似條文，建議可使用此法律原則為理由，有望可以免去支付全額房租的責任。因為依照現況來看，許多房東聘用的律師都接收此種辯解。

合同目的落空原則也是減少餐館或商家某些責任的方法。許志明說，若是因政府要求而無法照常營業的餐館或商家，只要雙方在簽約時都有同樣基本認定，確認該簽約就只用於開設餐館，疫情發生導致餐館或商家無法正常開業或營業，在停業期間有望豁免支付房租。他提到這招不會免除全額房租，但有可能減少多半房租。

另外，在疫情之下也有很多員工狀告雇主。許志明表示，最常見的訴訟原因包括報復性及歧視相關的「非法解僱」。他提到「非法解僱」的定義說，雇主只要是因為員工曾抱怨而被解僱，不管員工是否有錯，都算是非法解僱。許多雇主因對其定義有誤解而常犯錯。歧視相關訴訟除了常見的種族歧視 及性別歧視，常見案例也包括「懷孕歧視」。許志明說，有些雇主認為孕婦可能經常跑醫院或請假，在疫情之下解僱孕婦也可被視為歧視。建議加州的雇主多暸解勞工法以防被員工吿狀。