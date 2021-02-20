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反仇恨犯罪、聲援亞太裔 國會到地方19日同步譴責

記者丁曙／洛杉磯報導
一名戴口罩嫌犯在大街上突然用力推倒一名亞裔老人。(視頻截圖)
一名戴口罩嫌犯在大街上突然用力推倒一名亞裔老人。(視頻截圖)

針對近期持續發生的攻擊亞裔仇恨犯罪事件，從國會到地方19日同步舉辦活動，譴責針對亞裔的仇恨犯罪行為。自從新冠病毒（Covid-19）大流行以來，全美有紀錄的仇恨事件多達3000起。全民共同聲援亞太裔，制止仇恨犯罪，終止種族主義和促進社會公平。

影音來源：讀者提供

在華府，國會亞太裔黨團（CAPAC）舉行線上記者會，反擊針對亞裔的仇恨犯罪，出席者包括眾議長波洛西（Nancy Pelosi）、亞太裔黨團主席趙美心（Judy Chu）、第一副主席孟昭文（Grace Meng）、第二副主席高野（Mark Takano），以及眾議員劉雲平（Ted Lieu）、Andy Kim、Barbara Lee等人。會議指出，自從冠狀病毒大流行以來，已經報導了約3000起反亞裔仇恨犯罪事件，包括最近在舊金山一名84歲的泰國裔老人Vicha Ratanapakdee被謀殺，在紐約市一名61歲的菲律賓男子臉部被人打傷。

在加州，少數族裔媒體聯盟舉行線上記者會，主題「社區團結對抗針對亞裔的種族仇恨」，特別是對亞裔年長者的攻擊。這股喧鬧一時的逆流需要社區共同努力來抗衡，解決種族之間的分歧和人為的障礙。會議邀請五位講員提供有關針對亞裔暴行的數據，討論族裔合作解決在川普政府統治下飇生的種族分岐現象。

在社會，美國護士聯合會（National Nurses United）19日發表聲明，對持續發生的針對亞裔美國人（AAPI）的種族主義和仇外攻擊表示憤慨，這種暴力襲擊行為已造成一名亞裔老年人死亡。

美國護士聯合會執行主任Bonnie Castillo說：「前總統川普在大流行期間發表煽動性言論，特別是將疫情標記為「中國病毒」（China virus），他所鼓吹的偏執精神繼續損害著我們的國家。」 Castillo強調，「對亞太裔社區的攻擊就是對所有人的攻擊，我們生活在同一個社會有義務譴責和防範。」

美國護士聯合會主席Zenei Triunfo-Cortez表示，攻擊和濫用行為對亞裔社區的孩童和老人尤其有害，會使人們擔心日常的公共活動。國家日益嚴重的公共衛生危機，因為疫情大流行而加劇，對包括亞裔在內的少數族裔社區產生了特別有害的影響。另一方面，持續的經濟危機和長期削減精神衛生服務項目，也驅使了某些個人的攻擊行為。

「制止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）組織最新報告稱，從2020年3月至2020年12月，在全國收集到針對亞裔的仇恨事件2808起，包括種族歧視性語言和人身攻擊。該組織僅在加州就記錄了1226起，其中700件發生在舊金山、奧克蘭和聖荷西等大型亞裔社區，在紐約市也有所上升。

亞裔 仇恨犯罪 美國

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美疫情加劇攻擊事件 紐約、加州仇恨亞裔犯罪超過5成

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