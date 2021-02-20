制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結

國會亞太裔黨團（CAPAC）19日舉辦線上記者會，反擊針對亞裔的仇恨犯罪。（視頻截圖）

國會亞太裔黨團（CAPAC）19日舉辦線上記者會，反擊針對亞裔 的仇恨犯罪 ，呼籲大家團結起來立法保護亞裔免受仇恨犯罪的傷害。

國會眾議員暨亞太裔黨團主席趙美心（Judy Chu）表示，自從新冠疫情流行開始以來，美國 國內已報導3000多起反亞洲仇恨事件，其中包括最近在舊金山泰裔老翁拉塔纳帕克迪（Vicha Ratanapakdee）遭非裔撞倒死亡，還有紐約市一名61歲的菲律賓男子的臉在地鐵被人打傷的案件。之前在加州奧克蘭華埠也發生推倒三華裔老人的惡性事件。她還聽說在南加華人聚集區公共車站也發生了亞裔被攻擊的案件，很顯然這些都不是偶然事件。川普總統去年在任期間使用的中國病毒、武漢病毒等煽動性字眼，引發針對亞裔的歧視性和仇恨行為。所幸現在拜登總統上任，希望能立法制止這種攻擊亞裔仇恨犯罪行為。

她並希望亞裔受害人能勇敢分享他們的經歷，讓CAPAC能夠追蹤和記錄這些案件。不同膚色的社區民眾團結一致，修復美國的傷痕，打擊針對族裔和種族的仇恨犯罪。

國會眾議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，亞裔春節本該是喜慶的日子，卻發生舊金山亞裔長者被推到致死的悲劇，大家應該團結在一起，積極發聲反對這種針對亞裔的仇恨行為。

民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)也現身記者會，他表示，不管何種族裔膚色和性取向，大家是一個多元化的大家庭。亞裔社區面對仇恨危機，他和大家站在一起。