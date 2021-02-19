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受同名拖累 店家喊冤未逃稅

記者楊青／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己2015年以將近50萬元買下該店，一直獨立經營，與被檢方起訴漏稅的同名店家無關。（記者楊青／攝影）
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己2015年以將近50萬元買下該店，一直獨立經營，與被檢方起訴漏稅的同名店家無關。（記者楊青／攝影）

有關蒙市一口福中餐餃子店被控涉嫌漏稅，同名商家受累一事，記者18日採訪蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang），她表示，中國農曆新年期間她接到好多朋友電話，大家都詢問她家是不是出了點事，是否需要幫忙等等，「我被問得一頭霧水，不知怎麽回事」。林艷娜表示，後來看了朋友們傳過來的文章，才知道是同名店家，自己被冤枉了。

「更過分的是一些中文媒體在沒有查證的情況下，來到我的鋪面拍照，被説成是偷稅被告商家」，林艷娜表示，這些錯誤報導讓她的生意近期受到嚴重影響，包括好些老美客人都以爲是她的店漏稅，實在非常冤枉。

林艷娜表示，自己在2015年花了近50萬元向來自上海的Lu女士，購買了位於蒙特利公園市501 W Garvey Ave. #101的Mama's Lu Dumpling House（一口福），這些年來一直獨立經營，與其他的一口福店沒有關係。她自己的公司叫「Ruby Red Investment Inc.」。在購買了位於蒙市501 W Garvey Ave的「一口福」餃子店半年後，她又在聖蓋博順發超市前的美食行開了另外一家餃子店Mama Dumpling House，中文「有口福」。

林艷娜表示，自己是柬埔寨華僑，後來從柬埔寨到澳洲生活18年，2000年來美。據她所知，她當時購買的Mama's Lu Dumpling House（一口福）的東主是來自上海的姐弟兩，Lu家姐弟在蒙特利公園市Garvey Ave.的另外一頭，還有一家「一口福」餃子店。

蒙特利公園 澳洲 聖蓋博

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