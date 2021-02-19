蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

加州 稅費管理局（California Department of Tax and Fee Administration）月前對蒙特利公園 市一家涉嫌漏稅的中餐餃子店提出訴訟，但被告店主兄妹上周辯稱無罪。與此同時，因店名類似而成爲坊間話題的聖蓋博 和蒙特利公園市另外兩家華資餃子店的東主也現身説明，畫清與被告店家的關係，希望自家生意不受牽連。

加州稅務局月前控告蒙特利公園市的Mama's Lu Dumpling House（一口福），指控該店老闆Yan Lu和William Lu兄妹涉嫌少報數百萬元銷售額，也沒有向加州稅務局交納相關稅金。上周，盧家兄妹在洛杉磯縣高等法院出庭時辯稱無罪。

根據法庭文件，加州稅費局從2018年開始對蒙市的一口福（Mama's Lu Dumpling House）展開調查，聖蓋博谷其他幾家相關名號的企業也一同被調查，包括Mama's Lu Dumpling House Corp., HY Gourmet, Inc. 和Mama Lu Dumpling House Monterey Park, Inc.。

根據加州總檢察長辦公室發布的新聞稿，這項調查事實上從2008年開始，前後十年，其中盧家兄妹涉嫌少報了1100多萬元的銷售額，並偽造了餐館的月度銷售報告，逃漏100多萬元的加州銷售稅。

加州特許經營稅委員會的調查還顯示，該餐館涉嫌少報銷售額，逃避繳納了超過65萬元州所得稅。

由於Mama名號類似的華資小籠包店和餃子店在聖蓋博谷有多家，相關新聞出來後坊間議論紛紛。蒙特利公園市501W. Garvey大道上的Mama Lu's店主Anna Tang主動打電話給英文媒體LAist，表示她是在2015年購買該店，但與目前被告的店家沒有關係，法庭提告的不是她的店。

Anna唐表示，她是在2015年購買了Mama Lu在蒙特利公園市兩家分店中的一家，此後獨立經營，與Mama Lu其它分店都沒有關係。唐女士表示，她購買該家餐館是因爲自己多年來喜歡Mama Lu's的餃子，希望傳承該餐館在聖蓋博谷長達十年的聲譽。後來，唐女士在聖蓋博市順發超市前面的小吃店行中也開了一家媽媽餃子店（Mama's Dumpling House），她表示，該店也與Mama Lu's餐館沒有任何關係。

記者17日下午曾打電話到唐女士位於聖蓋博的媽媽餃子店，店員表示唐女士不在，但答應轉達記者採訪要求，但直到當晚截稿時間唐女士尚未回覆。

聖蓋博市議員丁言愉表示，他尊重法庭的意見，但如果市内商家因爲名號所累受到困擾，他也希望得到澄清。畢竟在疫情下商家經營相當不易，任何困擾都可能對商家造成重大影響。

至於蒙特利公園市的Mama's Lu Dumpling House，目前面臨17項控罪，包括共謀虛報銷售納稅申報表、虛報銷售納、虛報所得稅等。