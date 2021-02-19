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大雪阻疫苗運輸 南加多處大型接種站停擺

記者楊青／綜合報導
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時關閉。（記者楊青／攝影）
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時關閉。（記者楊青／攝影）

由於疫苗大量消耗，加上美東及美中地區遭遇罕見的超冷天氣，阻斷了疫苗運輸供應鏈。南加州地區多個大型新冠疫苗注射站18日被迫暫停運營，包括迪士尼度假村大型注射中心，華人社區的羅斯密角聲中心疫苗注射站等關門閉戶，部分預約施打Moderna的人群被迫延後。

公共衛生局表示，由於美東、美中及德州、田納西和肯塔基等地區大風雪和冰凍天氣造成交通中斷，本來預計當天之前得到的疫苗未能如期到位，洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣等多個大型疫苗施打站，18日因爲沒有疫苗而被迫停擺。

公共健康部門表示，迪士尼度假村是橙縣地區Moderna疫苗最大的施打站，但由於疫苗沒有到位只能暫時關閉。該中心從今年1月開設以來，已先後為大約15萬人注射了疫苗。聖地牙哥部分Moderna疫苗施打站也暫時關門。聖蓋博基督教角聲中心當日也因為疫苗供應不上而被迫停擺。疫苗預計會在下周一到達，在此期間相關注射站將關閉四天。

為補充停擺而造成的施打人數減少，橙縣正積極籌劃在安納罕會展中心增加Moderna疫苗注射點，以便已接受第一針的民眾能夠按時打第二針。橙縣縣府18日在一份書面通知中表示，安納罕會展中心將在本月24日下周三開始運行。

與此同時，大多數地區的Pfizer輝瑞疫苗的供應18日維持正常，民眾如期施打當中。延期到達的疫苗何時運達，民眾最好事先打電話詢問，角聲中心電話：626-557-5360

因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時...
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時關閉。（記者楊青／攝影）
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時...
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時關閉。（記者楊青／攝影）
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時...
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時關閉。（記者楊青／攝影）
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時...
因疫苗供應受阻，離華人社區最近的角聲中心Moderna疫苗施打站18日也被迫暫時關閉。（記者楊青／攝影）

疫苗 橙縣 迪士尼

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