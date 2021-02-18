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洛杉磯學區 大裁1／3警員

編譯組／綜合報導 
洛聯合學區教委會決定，裁撤三分之一洛學區警局的警力。（洛杉磯學區警局網頁）
洛聯合學區教委會決定，裁撤三分之一洛學區警局的警力。（洛杉磯學區警局網頁）

你沒有看錯，警察這種鐵飯碗，在政治正確的氛圍下，也有被大規模裁員的一天。

洛杉磯聯合學區（LAUSD）委員會16日在視訊會議中決定，裁撤洛杉磯學區警局（LASPD）133個職位，包括近三分之一的制服警員，並將薪津等2500萬元預算，分配給黑人學生的教育輔導專案。LAUSD教委會由主席Kelly Gonez等成員聯名發布公告，證實LASPD將裁掉70名員警、62文員與一名助理。 

但據KCAL報導，當天的視訊會議中，正反雙方交鋒不斷，雙方意見都很尖銳。支持裁撤警力的一方認為，LASPD應該全撤，經費都用於改善黑人學生的教育品質。但反對者則認為，如果把學區員警全都裁光，那以後誰來保護學生？但會議最終決定，將警局2500萬元預算轉撥給黑人學生成就計畫（Black Student Achievement lan）。 

總經費達3650萬元的計畫，將包括聘請校園氛圍教練（climate coach），替代裁撤的員警，改善校園氛圍與健全度以協助黑人學生獲得更好發展。氛圍教練將由鄰近社區的成員擔任，負責輔導學生並改善學習環境。KCAL引述一項民調指出，雖然大多數學生、家長、教職員都支持學區警察，但只有35%的黑人學生，對校區出現警察覺得安全。 

因此，裁撤學區警察後，校區是否該讓外面的員警進入調處，同樣成為教委會的爭議焦點。反對者認為，校外警察根本不熟環境，無法快速化解糾紛。但支持者認為，校園內事務應該由校內處理，例如中等學校常駐的氛圍教練就能協助處理，萬一場面失控，一般員警也能在三至五分鐘內趕到。 

LASPD局長拉米雷茲（Leslie Ramirez）雖然表示，裁員後警局將只剩211名員警，但警方還是會盡力維持學區安全，並且已經展開行動以配合教委會決議。不過，拉米雷茲還是強調，LASPD沒有參與決策過程，而最終決定既有潛在風險、又欠缺明確度，很可能導致意料之外的後果，最終影響到學生與教職員的安全。 

學區 警察 黑人

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