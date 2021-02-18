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加州推出96億紓困計畫 低收入居民可獲600元救急

編譯組／美聯社沙加緬度17日電
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

為了協助受新冠疫情衝擊最嚴重的社區和商業，加州州長紐森（Gavin Newsom）與議會領袖17日宣布一項96億元的紓困計畫，將提供新一輪紓困貸款給小商業、低收入居民600元紓困金、及更多住房援助給感染新冠肺炎的農民勞工。

加州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）在共同聲明中說：「這項計畫的目的，在於幫助那些受創最嚴重的人。我們正在為就業市場、小商業和我們日常生活的復原奠立經濟基礎。」

加州議員計畫迅速審查這項法案，最快會在22日預算委員會聽證會後進行投票。

法案若通過，加州將有約570萬名年收入不到3萬元的居民可一次性獲得600元紓困金，發放對象包括2020年獲得加州所得稅減免（ earned income tax credit）的家庭，這部分發放的總金額占23億元。

加州民主黨領袖表示，600元紓困金發放對象包括在川普執政時期被聯邦紓困金不公平排除在外的民眾。沒有社會安全號碼但有個人報稅身分號碼、年收入在7萬5000元以下、不符合領取聯邦紓困金資格的移民也可領取600元，如果同時符合加州所得稅減免資格，可再領600元。

符合領取600元紓困金的民眾還包括CalWORKS計畫的援助家庭、符合加州補充保障收入（Supplemental Security Income）領取資格的65歲和65歲以上、視障和殘障民眾，以及申請移民現金援助計畫（Cash Assistance Program for Immigrants）的民眾。

在這項計畫下，有20億元是提供給受疫情影響的加州小商業，最高援助金額為2萬5000元。此外，獲得聯邦「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Plan）貸款的小商業和獲得「經濟傷害災難貸款」（Economic Injury Disaster Loans）的公司，都可扣除高達15萬元的加州稅金。

紓困金 加州 貸款

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