我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

加州新增確診病例 一個月減90%

編譯組／綜合17日電
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

數據顯示，加州新增新冠病例持續減少，灣區多縣有朝下一個疫情級別邁進的趨勢，餐廳堂食和電影院有望重開。加州州長紐森（Gavin Newsom）17日在河濱縣舉行記者會時說：「光明已經在望。」

紐森指出，加州一個月前的單日新增新冠病例為4萬2655例，17日減少為4萬零90例，降幅達90%，住院人數過去兩周減少38%，加護病房住院人數減少33%。此外，新冠確診率目前只有3.3%，上個月為14%。

紐森17日在南加州柯奇拉（Coachella）一個疫苗接種診所對民眾說：「由於你們的努力，你們每個人都盡了自己一份力量，所以我們現在的處境已經完全不同。」

不過，專家警告，如果南非、英國或其他地區的新變種病毒在加州傳播開來的話，就會逆轉現在穩定下降的疫情趨勢。

由於疫情持續緩解，疫苗供應量不斷增加，灣區多個縣正朝著紅色級別邁進。紅色級別的門檻是每10萬人中感染人數必須低於七人，同時，一周平均確診率不能高於8%，灣區各縣都已符合平均確診率的門檻。紐森預測，加州接下來兩周會有相當數量的縣進入紅色級別。

加州目前已有六個縣進入紅色級別，包括德諾特縣（Del Norte）、曲尼特縣（Trinity）、普魯馬斯縣（Plumas）、塞拉縣（Sierra）阿爾平縣（Alpine ）和瑪利波薩縣（Mariposa），接下來八個可能緊跟著進入紅色級別的縣當中，有六個在灣區，包括舊金山、馬連縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣和蘇諾瑪縣。

進入紅色級別後，餐廳除了可以提供戶外用餐，也可提供有限制的室內用餐，顧客人數不得超過餐廳容量的25%或100人。紅色級別還允許電影院、動物園、水族館和博物館重開，顧客人數同樣不得超過容量的25%；健身房可以重新提供室內服務，但人數不得超過容量的10%；零售商店入內購物人數可以從10%提高為25%。此外，較激烈的青少年體育活動，包括棒球和壘球紅色級別可以重新恢復。不過，各縣有權力設定較嚴格的規定，以防重開過快造成疫情反彈。

加州新冠疫苗供應量雖然已逐漸增加，但仍然是一個主要問題。截至17日，加州已施打了630萬劑疫苗，數量居全球第六，僅次於美國（總和）、中國、歐盟、英國、印度和以色列。

紐森指出，加州上周收到108萬劑疫苗，本周將收到123萬劑，下周會再收到132萬劑。但是，紐森說：「很明顯，我們收到的疫苗數量不夠每天的需求量，每周收到的疫苗不到一周就用光了。」疫苗不足使道奇球場（Dodger Stadium）和舊金山馬士孔尼中心（Moscone Center）等大型接種站不得不減少服務時間。

灣區疫情趨緩，多個縣最近有望進入紅色級別。（Getty Images）
灣區疫情趨緩，多個縣最近有望進入紅色級別。（Getty Images）

加州 疫苗 疫情

上一則

加州推出96億紓困計畫 低收入居民可獲600元救急

延伸閱讀

紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人

紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人
加州多縣將放寬管制 室內供餐、影院下周可望部分恢復

加州多縣將放寬管制 室內供餐、影院下周可望部分恢復
前加州共和黨主席：罷免紐森 共和黨人選太弱

前加州共和黨主席：罷免紐森 共和黨人選太弱
洛縣重開學校 部分學區強調教職員全打完疫苗才開放

洛縣重開學校 部分學區強調教職員全打完疫苗才開放
加州重殘、重病者 3月15日起接種疫苗

加州重殘、重病者 3月15日起接種疫苗
紐森宣布 2月12日為加州「農曆新年」

紐森宣布 2月12日為加州「農曆新年」

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕