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疫情趨緩 洛縣300所小學生可重返課堂

記者李雪／洛杉磯報導
圖為紐約市曼哈頓區公校教師去年9月的幼兒園小學童上課。(美聯社)
圖為紐約市曼哈頓區公校教師去年9月的幼兒園小學童上課。(美聯社)

由於洛杉磯縣的新冠病例率已符合州府規定的安全復課水準，據悉已有近300所小學的學生可以重返課堂，數百所學校可以在幾周內重開，或者本周內部分復課。但有學區計畫繼續遠程教學，直到教職工全部打過疫苗才恢復教室授課。

南巴沙迪那聯合學區上周二教委會上已經達成一致，只要洛縣新冠肺炎確診例降至每十萬人25例，就將在18日重開學校，開始從學前班（preschool）到二年級的面授課程；返校的學生將會遵循混合教學模式。

截至16日，洛杉磯縣平均每日病案率達到每10萬人20例，低於加州規定的每十萬人25例的門檻。州府規定下，達到這一標準後便可開放學前至小學的面授課程，而中學和高中還需再等一等。按洛縣縣政委員的公開通知，學校如果有豁免或已提交了新冠安全計畫，則可以從2月16日起重新開放。

南巴學區學監Geoff Yantz表示，已經做好充分準備，且遵循聯邦、州和縣級衛生專家的建議，以確保員工和學生安全。學區已僱用了兩名持證職業護士，將在三所小學協助地區護士和衛生員。醫療團隊也隨時準備在重開過程中，為教職員工、學生和家庭提供支持。

另外，他也表示，隨著地區疫情等級的變化，中學和高中的活動將繼續恢復。比如目前高中運動隊已恢復了面對面訓練，一些運動項目很快也能恢復與其他學校的比賽，中學的課外戲劇項目也已開始等等。這些活動都嚴格遵守並執行了所有健康和安全規程。在未來幾周，教委會將繼續討論重開的第二階段計畫，包括三年級至五年級。

學區 洛縣 洛杉磯

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