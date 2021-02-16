華婦麵包店內遭非裔搶皮包 摔倒在地餘悸猶存

搶案發生的羅蘭岡廣場。（谷歌地圖）

就在闔家團圓，慶祝農曆新年之際，南加州華人 聚集的羅蘭岡（Rowland Heights）卻發生罕見的搶案，大年三十（2月11日）一名非洲裔搶匪在光天化日下，闖進麵包店搶走一名華裔婦女的皮包，拉扯之際並使被害人受傷。

影音後製：記者王若然

被搶走皮包的是50多歲的蔡女士。她當天恰巧出門接連去了兩家銀行取現金，隨後在羅蘭岡可利馬路（Colima Road）華資麵包店購物。蔡女士描述，當時大約為下午1時多，她買完麵包準備結帳，當時並沒有注意門口進來的人，但有聽到店員要求顧客戴口罩，她隨即轉身看向門口。蔡女士說，「那時候已來不及。」

她說，事發突然，對方是一名非裔男子，很快搶走了她的皮包，蔡女士也被拖拽摔倒在地。隨後她起身追趕搶匪並大喊：「我的包！」

監控中的劫匪，為非裔男子，身上的帽T可看到有中文字「獨尊」兩字。（蔡女士提供）

根據監控錄影，該非裔搶匪穿著深色、寫著中文字的帽T，可看到有中文字「獨尊」兩字，但畫面看不清搶匪樣貌，且搶包過程快，搶匪迅速逃出店外。當時恰巧有一名華裔婦女站在麵包店門口，她剛好看到歹徒的車牌尾號為「907」。蔡女士表示，搶匪立刻跳進在外等候的一輛銀色或灰色Honda Civic汽車，車上有一名同夥駕車接應。

蔡女士隨即向縣警局核桃 分局報案。回到家中大約3時多，她立即取消所有信用卡 ，但發現其中一張信用卡在安大略（Ontario）的鞋店Footlocker被使用過。她隨即聯繫鞋店和安大略警局。安大略警局表示，該案由核桃警分局處理。蔡女士說，核桃市警局已經接受該線索，探員將跟進該案。

蔡女士摔破了膝蓋。（蔡女士提供）

蔡女士沒有透露具體損失了多少錢。但當時因她摔倒在地，膝蓋磕破出血，第二天也感覺全身關節處包括肩膀、胳膊肘很痠痛，腳踝有瘀血。蔡女士表示，搶案發生時她受到巨大驚嚇，完全沒料到會有搶匪進入店家行搶，「這是很可怕的現象。」以前聽說的搶案大都發生在停車場等公共區域，這次搶匪竟然闖進店裡犯案。

蔡女士說，她雖然不能肯定搶匪是從她銀行取錢出來後，即尾隨她犯案，但她提醒民眾去銀行取錢時一定要小心。她說，我希望大家能夠很謹慎地注重這個問題，華人過年領錢，不能成為被搶的理由。

蔡女士說，因為搶匪入店進行搶劫，麵包店老闆也很配合警方的調查，希望早日破獲此案，而店內高清監控視頻已交給警方。截至發稿時間，麵包店老闆還未回應本報的提問。