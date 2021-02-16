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華人春節獵山豬 寓意「肥豬拱門」 滿載而歸

記者張宏／洛杉磯報導
商家推出春節限量錦鯉點心。（讀者提供）
商家推出春節限量錦鯉點心。（讀者提供）

雖然今年中國新年因為疫情民眾無法聚會出遊，但部分華人過年的儀式感依然很強烈。有民眾上山打獵獵得山豬，寓意新的一年肥豬拱門。還有民眾戴福字口罩，買錦鯉點心為年夜飯增添喜慶。

華人Kevin張每年春節前都會上山打野豬，寓意肥豬拱門。同時因為疫情沒怎麼出門，只能去荒郊野外。他和朋友一行三人，6日去中加州狩獵，當地野豬氾濫，且冬季只有野豬出來活動。為了能快準狠打到獵物，他們事先作了一些準備，所以進山不到五分鐘就打到兩隻野豬。

華人Kevin張每年春節前都會進山打野豬，寓意肥豬拱門。（Kevin張提供）
華人Kevin張每年春節前都會進山打野豬，寓意肥豬拱門。（Kevin張提供）
華人Kevin張每年春節前都會進山打野豬，寓意肥豬拱門。（Kevin張提供）
華人Kevin張每年春節前都會進山打野豬，寓意肥豬拱門。（Kevin張提供）

他說，另外一個朋友等到黃昏時，去另外一個地方埋伏20分鐘，看到一隻大公豬很警覺地出現。牠走兩步就看看周圍環境，最後才下去吃誘餌。朋友開槍子彈穿過豬的心臟，但因為豬太大，當時沒有立刻倒地，而是直接朝獵人衝過來。朋友都準備好手槍準備搏鬥，幸好在衝到眼前時倒地。

他說，這頭豬有300到400磅，據說是當地最大的野豬之一，需要七至八年才能長那麼大。這些戰利品分給了各家各戶的親朋好友，野豬肉無論是排骨煮湯、紅燒、豬腿或作為滷味，都很不錯。

也有民眾買福字口罩增添節日喜慶。（讀者提供）
也有民眾買福字口罩增添節日喜慶。（讀者提供）

此外，華人Judy表示，口罩現在是生活必備品，也是臉部不可缺少的裝飾，所以過年時的口罩也要有節日特色，福字口罩紅紅火火，一片口罩一元，買一包回家給家人戴是好彩頭。

有商家推出春節限量錦鯉點心，華人商家Fion表示，這款錦鯉點心每年過年才做，因為很費時費力，做一份點心要一個多小時。點心是椰子口味，裡面沒有餡料，通常新年期間一天能賣100多個，每到春節都有很多華人預訂，增添節日喜慶感。

有民眾吃過這款錦鯉椰子糕表示，一盒19元，等於每隻錦鯉三元，相當貴；點心口感不算特別，但充滿視覺享受，每個錦鯉都很活靈活現。

還有人預訂全牛宴。來自四川的華人Maggie表示，他們預訂了某華人川菜的趣味全牛宴，包括番茄牛腩湯、安格斯牛肋骨、粉蒸牛肉、酸湯肥牛、黑椒牛柳、冬筍燒牛筋，還有牛肉水餃，真的是徹頭徹尾的全牛宴，以此慶祝中國的牛年。

華人 疫情 中國

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