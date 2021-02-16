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無視英國變種病毒肆虐 南加大熊湖滑雪場擠爆

記者謝雨珊／洛杉磯報導
滑雪民眾近距離排著隊等待上纜車。（讀者提供）
滑雪民眾近距離排著隊等待上纜車。（讀者提供）

大熊湖是南加州少數高山滑雪場之一，去年12月下旬及今年1月中旬共發現四例英國變種病毒。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）衛生局日前證實，英國變種病毒正在大熊湖肆虐。然而，在家悶壞了的人們，再也無法壓抑，甚至無所畏懼。情人節周末的大熊湖滑雪場到處人潮洶湧。

影音後製:記者謝雨珊

情人節周末碰巧遇上總統日，放假三天的邱先生，一家三口計畫兩天一夜滑雪行程。13日備齊滑雪裝備從洛市中心出發。邱先生表示，安排行程時，確實擔心可能染疫，考量到農曆新年及情人節等多個特別節日，仍決定帶妻小上山過節。

邱先生心想著，要避開人群，備好洗手液、消毒水、口罩、手套等防疫工具，當日一早就抵達滑雪場，但他萬萬沒想到，滑雪場人超級多。他形容現場像是個「與世無爭且無憂無慮的天地」，人們帶著伴侶或家人，裝備齊全，有的人拿著滑雪板，戴著口罩打鬧嬉笑，近距離排著隊等待上纜車（Lyft) ，擁擠程度是自疫情爆發後鮮少看到。

目光掃遍全場，看著大家「正常」的玩樂，邱先生帶著妻小擠入排隊人群，似乎一度忘卻「新冠病毒」的可怕，直到妻子善意提醒遠離人群。邱先先即刻反省自己，警覺到不管如何都不該掉以輕心，拿家人及他人健康開玩笑。

現在正值滑雪季，高先生購買季票，幾乎每周都到大熊湖滑雪場報到。高先生指出，由於疫情關係，現在外出能做的事真的不多，單板滑雪成為近期最佳愛好。

他說，今年滑雪人潮比往年少，但人還是不少，疫情期間最危險的情況是排隊上纜車，自己滑通常不會太靠近別人。經驗老道的高先生說，疫情仍嚴峻，為保護自身安全，建議大眾最好不要挑國定假日或長周末去滑雪。要想躲人群及防疫，可挑平日（非周末）前行，當日來回，避開住宿。

事實上，前段時間剛好是感恩節和聖誕節假期，吸引無數滑雪愛好者，病毒就這樣伴隨著人潮前進大熊湖。有些病毒不是一般的新冠病毒，而是變種病毒，其傳播比其他冠狀病毒變體更容易及迅速。當地首例英國變種病毒，是一名當地居民於去年12月11日，從英國返回家鄉時候出現。英國的科學家報告說，英國變種病毒可能更致命，但美國疾病預防控制中心則認為，需要更多的研究來證實這一發現。

聖伯納汀諾縣衛生官員Michael A. Sequeira說，寒冷天氣加上最佳的滑雪條件，容易吸引許多人聚集。為避免危險菌株日益增多，呼籲住在大熊湖地區的人們謹慎行事，避免聚會。

情人節周末的大熊湖滑雪場仍迎來了洶湧人潮。（讀者提供）
情人節周末的大熊湖滑雪場仍迎來了洶湧人潮。（讀者提供）
英國變種病毒正在大熊湖肆虐。（讀者提供）
英國變種病毒正在大熊湖肆虐。（讀者提供）

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