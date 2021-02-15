愛情不懼疫情 情人節約會買氣旺

超市的情人節專區。（記者張宏／攝影）

疫情 不影響愛情的甜蜜，聖蓋博 谷疫情下的情人節依然熱鬧，商家們趁著情人節推出各種甜蜜產品刺激買氣。商場裡聚集著約會的情侶、糖果店門口大排長龍、超市情人節花卉放在醒目位置、華人 甜品店蛋糕火爆銷售。

（影音來源：記者張宏）

亞凱迪亞市西野商場14日上午顧客人數明顯比往日增加，尤其不少情侶都趁著假日來這裡約會購物，雖不能像往日一樣在這裡吃喝，但逛街購物自拍一樣很甜蜜。商家趁機推出印著心形的各種浪漫禮物，在主流糖果店門前更大排長龍，聚集著要進店買甜蜜禮物的客人。

店家表示，對於糖果店，情人節是重大節日，雖然生意不能和疫情前相比，但也還不錯。他們特別推出情人節限定包裝的心形糖果，希望即使疫情下也不影響愛情。

一名華人客人正在選購巧克力，她表示，因為疫情大家見面的機會變少了，因此更珍惜情人節在一起的時光。所以她精心打扮，且選購他最喜歡吃的巧克力口味，希望這個情人節不會因為疫情變得草率。

小雅屋14日聚集著來買蛋糕的民眾，放置蛋糕的展示櫃裡，蛋糕已所剩不多。一名來買蛋糕的華人表示，情人節必須要甜甜蜜蜜，想著疫情期間蛋糕不會那麼快售罄，結果來店裡才發現想吃到那款蛋糕已賣完了，只能退而求其次。

聖蓋博市的Ralphs超市專門闢出情人節專區，擺放著情人節氣球和鮮花，洋溢著紅紅火火的甜蜜氣氛。雖然一束鮮花要59元，但是照樣有情侶買單，因為對他們來說，情人節一定要有鮮花。店家表示，每年情人節鮮花銷售都很好，即使疫情，但是超市也是大家經常要來的地方，買日用品時，記得買一束花送給女友或自己，都會讓生活變得美好，心情也會開朗起來。

最近很有人氣的一家華人甜品店在情人節推出甜品套餐，雖然一份要100多元，但銷售依然火爆。店家表示，甜品套餐只在某外賣平台上銷售，銷售情況很好，因為集合店內所有的人氣單品，希望在情人節帶給大家不同的感受。