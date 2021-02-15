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失業救濟金被盜逾5000元 華女求助EDD無門

記者王全秀子╱爾灣市報導
余女士在自動提款機上一次只能提取200元，但盜刷卻別一次性領走1000元，多達數筆。（余女士提供）
余女士在自動提款機上一次只能提取200元，但盜刷卻別一次性領走1000元，多達數筆。（余女士提供）

失業救濟金對許多華人而言是「救命錢」，拿到錢可以過一個安穩農曆新年。但南加華裔居民余女士日前發現，超過5000元失業金被盜領，連續三天打電話向加州就業發展局（EDD）求助無效。眼看著報稅季來臨，想到還要為這筆錢繳稅，讓她氣憤不已。

符合資格領取失業金的民眾都會得到一張美國銀行（Bank of America）的預付卡（prepaid），每筆失業金都會進入這個帳戶，民眾可以拿著這張卡消費或提款。家住爾灣的余女士，每次都固定在一間美國銀行分行提款，但從去年12月底去自動提款機（ATM）取錢時就已經提不出來，當時她以為是失業金還未到帳並未多想。

帳戶只剩24元 調明細被拒絕

余女士在1月中旬登錄EDD網站查帳，發現又開始發失業金了，2月1日再次前往銀行提款，但還是提不出錢。進入分行經詢問，得知卡中餘額僅剩下24元，讓她傻眼。

此前她從未提款，怎會剩下餘額24元？她要求銀行職員調出明細，卻被無法調出為由拒絕，職員告知余女士需下載一個「BofA Prepaid Mobile」手機APP，登錄即可查看明細。

從未點過外賣 消費竟在台灣

余女士一查發現，最開始幾筆盜刷都是外賣平台的消費和會員費用，但她從來沒有點過外賣，更不用說成為外賣會員，更誇張的是其中還有一筆外賣消費竟然是在台灣。之後的幾筆盜刷則是直接提取現金。余女士表示，她每次在自動提款機上提款最多200元，若想一次性提款超過200元，必須前往銀行櫃台辦理。而銀行內部因限制人流，每次都有很多人在排隊，因此她寧願在自動提款機上多幾次提款，不想去銀行排隊。

本人只提小額 盜刷卻是大筆

令她震驚的是，幾次盜刷提款都是大筆金額，800元或是1000元。余女士非常納悶，她本人每次提款都只能提200元，為何盜刷竟然能拿到大筆金額，累計損失5051.20元。余女士表示，實際損失的金額遠不止這些，因為手機APP最多只能看到11月29日之後的紀錄，在此之前的看不到。

發現失業金被盜後，余女士要求美國銀行職員提供明細及申訴時，銀行職員回應「又是EDD」，並調強銀行只能幫她將卡凍結，並將資訊傳給EDD相關部門，之後有人會用電郵或電話聯絡她。於是她又前往住家所在城市的爾灣警局報警，警方也告知無能為力，讓她向EDD申訴。

上網查才知道 受害者竟不少

從2月1日發現被盜刷後，余女士連續三天撥打銀行卡背面的EDD客服電話但都無人接聽。她上網查詢遇到這種事情該如何解決，卻發現許多網友和她一模一樣的情況，許多受害者從11月開始聯絡EDD，卻一直無人理會。余女士說，除了EDD客服電話，她還找到一個防詐騙專線，要求她提供一大堆資料，並將問題寄送給EDD詐騙專線電子郵箱。日後為防止被盜刷，一旦發現失業金到帳，立即透過手機APP轉帳至個人帳戶。

余女士稱，失業金透過美國銀行發放，但這種記帳卡（debit card）不同於普通的記帳卡，失業金記帳卡沒有芯片，可能容易複製，她認為銀行方面的宣導工作不到位，譬如她根本不知道下載手機APP，就能查看失業金是否到帳或轉帳，並且這個APP與大家平時使用的美國銀行手機APP也不一樣，她建議領取失業金的民眾多留意。

查看失業金使用的美國銀行「BofA Prepaid Mobile」手機APP，與...
查看失業金使用的美國銀行「BofA Prepaid Mobile」手機APP，與民眾平時使用的美國銀行APP不同。（余女士提供）

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