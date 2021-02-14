共度情人節 人地位不如狗

對很多人來說狗狗也是家人。（讀者提供）

和誰一起過情人節？今年的情人節將臨，因為疫情 影響很多情侶推遲了結婚和公證。據一項對單身人士的調查顯示，有39%的未婚女性，選擇今年和自己的寵物狗度過情人節。

Halo與Cesar Millan合作，對全美3000名養狗人士完成調查，結果非常有趣。今年情人節有39％的未婚女性更願意與狗一起度過情人節；相比之下，23％的未婚男子寧願與狗一起度過情人節。有60%的養狗人士選擇在情人節對狗狗表達愛意的方式，是為愛犬提供骨頭大餐。

一些華人 女性也有類似想法，Judy李表示，比起男性，狗狗更值得信賴，養狗之後她不僅變得更有耐心，性格也變得柔軟，且增加戶外運動，發現生活中有趣的事情，比交男朋友更有益身心。

86%的養狗人士每月會至少對狗狗說一次「我愛你」，73%的養狗人士每月至少會為狗狗買一次禮物。不少華人愛狗族把狗當成兒女。

華人Tina有一隻秋田犬已養了十年。她說，狗狗比她的女兒還重要，女兒長大了離家是必然，但狗狗不會。這一隻狗陪伴她多年，已成為重要的家人。狗狗性情溫馴，逢年過節都會送牠禮物，還定期帶狗狗去旅行，待遇不亞於女兒。現在比較後悔的是，當時沒讓狗狗傳宗接代，不然已是三代同堂。

疫情期間，不少人需要寵物的慰籍。華人Rosa最近領養了一隻貴賓狗，她說，朋友圈有人回國留下兩隻一歲的小狗，如果沒人領養就會被送去安樂死。她一方面覺得疫情在家一個人太無聊，對著空氣講話太可怕，一方面也想拯救一條生命。當狗狗到家後，頓時家裡有了生氣和活力，自己也變得有事情可做。作為新手，她要學習如何和牠相處，每天有狗狗陪伴，也讓她覺得很溫暖。現在狗狗就是自己的男朋友、自己的兒子，這個情人節她收到最好的禮物就是這一隻小狗。

調查還發現，養狗是否讓自己在異性面前更有吸引力？79%的女性認為養狗對異性來說更有吸引力，而69%的養狗男性是這麼認為的。另外加州 名列全美最愛狗狗第一名，其次是紐約和華盛頓等，有68%的養狗人士會每月至少有一次和狗狗一起睡。86%的人認為狗狗能夠安慰他們，74%的養狗人士認為狗狗提醒他們在生活中尋求更多的快樂。