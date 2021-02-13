少數族裔疫情慘重 抗議醫療資源分配歧視

洛杉磯加大醫學院助理教授Daniel Turner-Lloveras醫生。（記者楊青／攝影）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）12日舉行線上會議，討論全美少數族裔新冠疫情現狀，以及資源分配差距。與會專家指出，一方面少數族裔是此次新冠疫情中感染和死亡人數比例最高的族群，另一方面少數族裔經濟嚴重受挫急於重啓復甦，但少數族裔得到的醫療資源卻不成比例，應該引起各級政府關注和改善。

洛杉磯加大（UCLA）醫學院助理教授Daniel Turner-Lloveras醫師、加州 印第安人社區健康組織執行長Virginia Hedrick、Charles R. Drew大學醫學與科學院洛杉磯地區負責人David M. Carlisle醫師等參加當天研討會。

與會專家指出，公共衛生部門發布統計顯示，在加州由於新冠病毒引致死亡的人士中西語族裔佔55%；在紐約州，在所有亞裔病毒確診感染及需要住院治療的人口中，以來自於南亞地區的人口居冠，感染確診率僅次於西語系人口，在需要住院治療人口中僅次於黑人人口。亞裔患者的死亡率是所有患病人口中最高的，大約是白人患者的1.5倍。

根據聯邦疾病防治中心統計，黑人患者的死亡率佔39%， 而美國原住民患者的死亡率幾乎是白人的兩倍。新冠病毒引起的死亡率，聚集了新冠病毒患者得到的健康治療及住院等問題，是否得到公平的對待問題。專家們指出，處於風險中的少數族裔並沒有被優先對待。

Daniel Turner-Lloveras醫生表示，疫情仍在持續當中，但資源分配有很大差別，比如很多地區的疫苗 分配並不透明，全美只有20個州相互分享疫苗的使用情況，包括加州在内的30個州，則沒有確切的疫苗分配數據，這種情況應立即糾正。他指出，目前全美抗疫形勢依然嚴峻，最嚴重的社區在西裔和非裔 。

Turner-Lloveras醫生當天公布他本人的研究報告表示，在全國的20個州的數據看，非裔得到疫苗的數量，不到受到感染人數比例的一半，比如在總統拜登的家鄉德拉瓦州，非裔感染比例為24%，但只得到6%的疫苗；路易斯安那州，34%感染的是非裔，但只得到13%疫苗；密西西比，38%感染的是非裔，但得到的疫苗只有17%左右，疫苗遠遠不足。

Virginia Hedrick表示，印第安裔雖然沒有西裔感染人數那麽多，但死亡率卻是非西裔的白人的1.8倍，其中20-29歲年輕病患的死亡率是白人的11倍，30至39歲的死亡率是白人的10倍，40歲是白人的八倍。

與會專家認爲，語言障礙、電腦普及不足，以及電子技術運用不足等，導致少數族裔不知如何有效尋找公共資源幫助，各級政府應該考慮這些因素，儘快幫助解決。