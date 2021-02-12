橙縣衛生局長周昭龍親力親為抗疫 華社力挺

周昭龍（左）親自上陣為長者施打疫苗。（程東海提供）

新冠疫情爆發初期，是否要求民眾戴口罩備受爭議，前橙縣 衛生局(HCA)局長Nichole Quick因面臨各種壓力和挑戰，甚至遭遇死亡威脅突然宣布辭職，隨後由華裔周昭龍（Clayton Chau）醫師接任。他頂住各界壓力質疑，積極抗疫，關愛年長者。他會說多種語言，包括中文、越南文、泰文，獲橙縣華裔社區力挺。

周昭龍自去年5月被任命為橙縣衛生保健（HCA）主任，隨後擔任橙縣衛生局代理局長，之後正式任命為局長。有基礎疾病的年長者感染新冠病毒後病死率高，周昭龍關心橙縣地區年長者，曾在今年1月初主動與聖塔安那市（Santa Ana）亞美老人中心 合作，為年長者施打疫苗 ，給居民和華裔社區留下非常好的印象。

亞美老人中心共同會長程東海表示，他一定力挺周昭龍，這位新任衛生局長的防疫理念和亞裔社區觀念符合，關心當地年長者，主動提出援助。程東海說，去年疫情初期給療養院捐贈口罩時曾和周昭龍有接觸，當時他剛被任命為衛生局長。後來隨著新冠疫苗問世，普及至65歲以上年長者。周昭龍主動與亞美老人中心洽詢，希望幫助他們，挽救更多生命。

聖塔安那年長者非常擔心他們的生命安全，亞美老人中心服務當地耆老，了解他們的訴求。當周昭龍與他們接洽時，雙方馬上達成共識，為老人加速施打新冠疫苗。程東海表示，當時周昭龍帶了六、七位醫師來到亞美老人中心開會討論如何推展，會議第二天馬上安排流動醫療站，方便不諳英文、不會開車、無法上網預約接種疫苗的長者，並前往位於聖塔安那的三座老人公寓為他們施打疫苗。

人手不足時，周昭龍親自上陣為長者施打疫苗，程東海表示，他們陸續舉辦過幾場接種疫苗的活動，和周昭龍在工作中打過幾次交道，周昭龍會講中文、越南文，甚至還會泰文。程東海表示，從亞太裔（API）民眾觀點，周昭龍對亞太裔社區很友好，同時也得到當地拉丁裔支持。他凡事親力親為，給民眾留下好印象。接種過疫苗的長者非常感激，並表示會繼續支持他。

周昭龍的經歷頗豐，積極服務社區。1999年至2012年在HCA的行為健康服務團隊工作，擔任非營利組織「Mind OC」的首席臨床和策略官。除了服務「Mind OC」期間，周昭龍還曾在美國第三大衛生系統「Providence Health System」任職，擔任南加州地區心理健康與健康研究所的區域執行醫學主任。

他過去的職務包括，全美最大的非營利健康計劃「L.A. Care Health Plan」衛生服務高級醫療總監，負責行為健康、護理管理、利用管理和疾病管理，他以該身份參與洛縣護理計劃制定，他也是多年醫療保險和醫療補助服務中心「轉變臨床實踐的創新補助金」的聯合首席研究員。

周昭龍於先後在明尼蘇達大學（University of Minnesota）獲得醫學學位，以及切爾西大學（Chelsea University）獲得臨床心理學博士學位。他在洛加大聖費爾南多谷（UCLA/San Fernando Valley）完成精神病學實習，隨後與國家心理健康研究所心理神經免疫學，重點研究物質使用障礙和艾滋病毒。此外他還曾在洛加大和爾灣加大（UCI）等學校擔任臨床副教授和講師。