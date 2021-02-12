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南加商場迎新春 年味濃

記者王全秀子／橙縣報導
越裔居民Nick一家在南海岸購物廣場拍照留影慶祝農曆新年。（記者王全秀子／攝影）
越裔居民Nick一家在南海岸購物廣場拍照留影慶祝農曆新年。（記者王全秀子／攝影）

12日是農曆大年初一，從實屬（鼠）不易，到扭（牛）轉乾坤，南加州華人民眾過新年的氣氛濃郁，希望一掃2020年新冠疫情陰霾，用嶄新面貌迎接新一年。南加各大商場也早早做好準備，張燈結綵迎接農曆新年到來，讓亞裔民眾感受主流商場對亞裔文化的重視，以及新年到來的喜悅。

橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的南海岸購物廣場（South Coast Plaza），其中庭廣場在除夕（1月11日）已將大紅燈籠高高掛起；為迎接牛年，特別佈置金牛造型的玩偶和金元寶，360度旋轉，非常別緻。另有數塊電子屏幕，用亞洲各國的語言祝賀新年快樂。並有過年少不了的紅包、春聯、剪紙窗花，加以紅色和金色為主題色調，花卉綠植部分也是採用寓意吉祥如意的金桔樹，讓整個商場充滿過年氣氛。

越裔居民Nick一家11日來到南海岸購物廣場感受過年氣氛，他家就住在橙縣，為了讓年幼的兒子感受過年氣氛和農曆春節文化，他和太太特意穿上傳統服飾以示慶祝，一家人與金牛玩偶合影。Nick表示，橙縣有不少亞裔居民，他感受到商家的用心，重視亞裔傳統文化，他認為這是對下一代傳承文化非常好的教育機會。

當天也有許多華裔居民和家庭在金牛展示區駐足拍照留念，華裔新移民陳小姐表示，她在美國定居已有十幾年，今年剛生完寶寶，由於新冠疫情她無法帶著寶寶回中國探親，只能隔空祝福。過去兩年的春節她都是回國過的，今年不能回國有些遺憾，希望一家人健康平安。

華資業者在春節期間也推出應景商品，譬如在南海岸購物廣場營業的「琉璃工房」，業者介紹，2021新春佳節以魚為主題，激勵大家要做世界上最勵志的一尾魚，因為人生就是不斷超越自己，不斷向前走，毋論結果不氣餒，不後退，不妥協。每一條魚都是一個鮮活的人物寫照，舞動、跳躍、奮力向上，綻放昂揚的生命姿態。而金紅與藍紫的色彩，是屬於新年的錦繡華貴氣息。展廳裡還有一些以牛為元素的擺件，充滿寓意。

聖蓋博谷華人聚居的亞凱迪亞（Arcadia）的西野購物廣場（Westfield），為了迎接農曆新春也是大紅燈籠高高掛起，顧客一走近商場就能感受濃烈的新年氣氛，讓人頓覺心情愉悅。華裔居民李女士表示，聖谷地區也是亞裔居民集中的一帶，看到主流能如此重視亞裔文化，每年農曆新年都能花心思慶祝，讓她覺得心中暖暖的，尤其是不能回中國過年時，春節期間在美國還能看到這些過年元素讓她覺得十分欣喜。

「琉璃工房」在春節期間也推出牛年應景商品。（記者王全秀子／攝影）
「琉璃工房」在春節期間也推出牛年應景商品。（記者王全秀子／攝影）
主流商家用亞洲文化中的「龍」慶祝春節。（記者王全秀子／攝影）
主流商家用亞洲文化中的「龍」慶祝春節。（記者王全秀子／攝影）
位於亞凱迪亞的西野購物廣場中的大紅燈籠。（記者王全秀子／攝影）
位於亞凱迪亞的西野購物廣場中的大紅燈籠。（記者王全秀子／攝影）
南海岸購物廣場中庭金牛玩偶和紅色燈籠充滿春節氣氛。（記者王全秀子／攝影）
南海岸購物廣場中庭金牛玩偶和紅色燈籠充滿春節氣氛。（記者王全秀子／攝影）
華資商家迎接農曆新年的特色櫥窗。（記者王全秀子／攝影）
華資商家迎接農曆新年的特色櫥窗。（記者王全秀子／攝影）

亞裔 華裔 橙縣

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精品店應景 推牛年限量款

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