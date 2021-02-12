精品店應景 推牛年限量款

「琉璃工房」獨家限量設計的牛年聚寶瓶「星夢成真」。（記者王全秀子／攝影）

南海岸購物廣場（South Coast Plaza）11日舉辦農曆新年特色商品預覽會，介紹諸多時尚品牌為牛年春節推出的特色商品，商場舉辦一系列農曆新年慶祝活動直至28日，整個商場以紅色和金色為主色調打造春節氛圍，給顧客在購物的同時還能感受濃濃的傳統文化。

影音來源：記者王全秀子

南海岸購物廣場每年都在農曆新年期間舉辦系列慶祝活動，至今已有11年。為期19天的慶祝活動，無論是線上歌舞表演，特色民俗活動，還是線下精品店櫥窗展示，牛年限量版商品發售等等，會給顧客帶來別具一格的購物體驗，感受農曆新年的喜氣。

商場發言人Debra Gunn Downing表示，南海岸廣場透過提供最佳的獨家文化相關體驗，繼續在西海岸的農曆新年慶祝活動中走在前列。從精品店的限量版產品到精選餐廳的一流廚師精心製作的菜單，再到引人注目的核心產品，南海岸廣場希望將豐富的文化帶個每一位顧客。

許多精品店推出牛年春節特色商品，包括LV，Baccarat，Fendi，Panerai，Chopard均有限量版商品慶祝農曆新年。商場還設有戶外購物套房「The Pavilion」，當中專門有兩個套間陳設各大品牌為農曆新年推出的應景好物，

商場的精選餐廳將為民眾提供戶外用餐，和家庭用餐提供特殊菜單來慶祝農曆新年，而烘焙店則提供各式各樣的點心，其中一些還帶有節日的牛年禮品包裝。

購物送好禮（Gift with Purchase），即日起在商場精品店和餐廳（不包括百貨商店）任意消費，單日累積稅前最低2500元，即可前往禮賓部兌換「琉璃工房」獨家限量設計的牛年聚寶瓶「星夢成真」。進店贏取大獎（Enter-to-Win），從2月10至28日顧客有機會贏得南海岸廣場800元的瘋狂購物禮包，與來自精品店和餐廳的豪華獎品，以及銀聯卡消費送好禮，持62開頭的銀聯卡的消費者，從2月10日至28日在商場單日最低消費稅前2000元，憑當日小票即可獲得一張100元的商場禮品卡，一張銀聯卡每天僅限兌換一次。