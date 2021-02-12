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洛縣疫情進展令人鼓舞 留意節日長周末

記者張宏／洛杉磯報導
洛縣疫情11日趨緩，住院人數也在下降。（檔案圖）
洛縣疫情11日趨緩，住院人數也在下降。（檔案圖）

洛杉磯縣11日新冠病毒確診人數新增3489例和160人死亡，總體新增人數繼續呈下降趨勢。目前總死亡人數上升至1萬8658人，確診累積總數增加到115萬8619例。衛生局官員再次呼籲大家遵守安全控制措施，例如戴口罩和社交距離，以免病例再次增加。

衛生局長費若（Barbara Ferrer）在聲明中說，洛縣本月在所有關鍵指標上取得令人鼓舞的進展，但是從經驗中知道，通常在假期與非住戶成員聚會和其他活動後，會導致社區傳播，住院和死亡人數增加。持續緩慢的傳播需要限制互動的人數，如果人們不聚在一起，就可以挽救生命。

她表示，本周的中國農曆新年和情人節，以及未來為期三天的總統日假期長周末，衛生局都在擔心疫情趨緩和住院人數下降會讓大家放鬆警惕。 根據州數據，截至11日該縣共有3604人因新冠住院，其中1067人接受重症監護。1月初住院人數突破了8000。疫苗接種工作仍在繼續，但進展緩慢。

另外洛杉磯西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）研究人員11日說，7月在洛杉磯首次發現新冠病毒變異體，目前佔南加州新感染的約44％，佔全州新感染的三分之一以上。但還不確定這種變異病毒是否導致傳染力和患病人數增加，但無疑變種病毒在加州迅速擴張引發擔憂。根據他們在「美國醫學會雜誌」（ Journal of the American Medical Assn.）上的研究，這種病毒已在美國和全球六個國家蔓延。

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