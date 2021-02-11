【華裔出任勞工部副部長】蘇維思獲提名 民主黨力挺

蘇維思（左一）和趙美心（左三）早年共同獲頒加州婦女領袖獎。（本報檔案照）

美國總統拜登（Joe Biden）10日正式提名加州 勞工廳廳長蘇維思（Julie Su）為聯邦勞工部 副部長，這是繼貿易談判代表戴琪之後又一位華裔被延攬入閣。洛杉磯亞裔社區普遍叫好，但因為發生了數十億元失業金詐領事件，也傳出反對聲音。

洛杉磯亞美公義促進會執行長喬康妮（Connie Chung Joe）表示，她為蘇維思被提名勞工部副部長表示讚賞和驕傲，蘇維思曾經在該中心擔任法律訴訟總監超過15年，領導具有里程碑意義的民事和勞工權利案件的訴訟案，發揮關鍵作用，其中最著名的是泰國勞工血汗衣工廠案。她代表102名服裝工人提起訴訟，狀告血汗衣工廠經營者，以及從中獲利的零售商和製造商。

這起聯邦訴訟案，不僅開創了使製造商和零售商要對工廠的生產條件負責的先例，並導致新的聯邦法律保護被販運到美國的移民。1999年5月此案達成最終和解，十多個衣廠製造商和品牌零售商，提供了總額超過400萬元的賠償金。

2019年1月，蘇維思獲州長紐森任命為加州勞工和勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，領導加州政府最大的行政部門之一，旗下包括加州就業發展局（EDD）。但是，自去年3月份新冠疫情爆發以來，EDD在延遲批准失業救濟金的同時，還為欺詐性申領索賠支付了數十億美元，因此飽受批評，而加州勞工廳是EDD的上級主管單位。對此，蘇維思被認為負有領導責任。

加州州議會民主黨議員和勞工領袖們對於蘇維思的提名集會力挺，認為她主管的加州勞工廳被技術過時、人手不足和運營問題所困擾，不過蘇維思已盡了最大的努力。但是，加州議會共和黨領袖沃爾德隆（Marie Waldron）質疑總統的決定，而且提名還需經聯邦參議院確認。她認為蘇維思在勞工廳長職權範圍內，幫助失業的加州人做得很差。

華人團體加州平等權益聯盟（CFER）則堅決反對蘇維思的任命，認為蘇維思對於EDD失業救濟金巨額欺詐案負有領導責任，拜登的任命違背了擇優錄用原則，而是基於政治正確的種族身分。