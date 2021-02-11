我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

【華裔出任勞工部副部長】蘇維思獲提名 民主黨力挺

記者丁曙／洛杉磯報導
蘇維思（左一）和趙美心（左三）早年共同獲頒加州婦女領袖獎。（本報檔案照）
蘇維思（左一）和趙美心（左三）早年共同獲頒加州婦女領袖獎。（本報檔案照）

美國總統拜登（Joe Biden）10日正式提名加州勞工廳廳長蘇維思（Julie Su）為聯邦勞工部副部長，這是繼貿易談判代表戴琪之後又一位華裔被延攬入閣。洛杉磯亞裔社區普遍叫好，但因為發生了數十億元失業金詐領事件，也傳出反對聲音。

洛杉磯亞美公義促進會執行長喬康妮（Connie Chung Joe）表示，她為蘇維思被提名勞工部副部長表示讚賞和驕傲，蘇維思曾經在該中心擔任法律訴訟總監超過15年，領導具有里程碑意義的民事和勞工權利案件的訴訟案，發揮關鍵作用，其中最著名的是泰國勞工血汗衣工廠案。她代表102名服裝工人提起訴訟，狀告血汗衣工廠經營者，以及從中獲利的零售商和製造商。

這起聯邦訴訟案，不僅開創了使製造商和零售商要對工廠的生產條件負責的先例，並導致新的聯邦法律保護被販運到美國的移民。1999年5月此案達成最終和解，十多個衣廠製造商和品牌零售商，提供了總額超過400萬元的賠償金。

2019年1月，蘇維思獲州長紐森任命為加州勞工和勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，領導加州政府最大的行政部門之一，旗下包括加州就業發展局（EDD）。但是，自去年3月份新冠疫情爆發以來，EDD在延遲批准失業救濟金的同時，還為欺詐性申領索賠支付了數十億美元，因此飽受批評，而加州勞工廳是EDD的上級主管單位。對此，蘇維思被認為負有領導責任。

加州州議會民主黨議員和勞工領袖們對於蘇維思的提名集會力挺，認為她主管的加州勞工廳被技術過時、人手不足和運營問題所困擾，不過蘇維思已盡了最大的努力。但是，加州議會共和黨領袖沃爾德隆（Marie Waldron）質疑總統的決定，而且提名還需經聯邦參議院確認。她認為蘇維思在勞工廳長職權範圍內，幫助失業的加州人做得很差。

華人團體加州平等權益聯盟（CFER）則堅決反對蘇維思的任命，認為蘇維思對於EDD失業救濟金巨額欺詐案負有領導責任，拜登的任命違背了擇優錄用原則，而是基於政治正確的種族身分。

拜登總統10日提名加州勞工廳廳長蘇維思為聯邦勞工部副部長。（本報檔案照）
拜登總統10日提名加州勞工廳廳長蘇維思為聯邦勞工部副部長。（本報檔案照）

勞工部 加州 提名

上一則

世報慶45周年 訂報送超值禮品

下一則

洛縣接種疫苗 擴大至教師

延伸閱讀

TikTok被迫出售案 拜登政府已擱置 白宮：審核中 不會有挑釁行動

TikTok被迫出售案 拜登政府已擱置 白宮：審核中 不會有挑釁行動
拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動
中國如未披露新冠訊息…是否懲罰 拜登：我想知道真相

中國如未披露新冠訊息…是否懲罰 拜登：我想知道真相
拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

拜登提名華裔蘇維思 任勞工部副部長 不理會共和黨批評

五角大廈設「中國工作小組」 拜登要求4個月內提建言

五角大廈設「中國工作小組」 拜登要求4個月內提建言

拜登令國防部成立專案小組 檢討對中國戰略方針

拜登令國防部成立專案小組 檢討對中國戰略方針

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷