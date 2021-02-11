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洛縣接種疫苗 擴大至教師

洛杉磯訊

洛杉磯縣準備將新冠肺炎疫苗接種範圍，擴大至教師、必要崗位工作人員。洛縣公衛局10日表示，雖然僅有部分年齡在65歲及以上年長居民已接種疫苗，疫苗供應仍然嚴重不足，但洛縣在未來二至三周將擴大疫苗接種範圍至必要工作人員，包括教師。

據稱，加州州長在1月下旬要求接種疫苗範圍需包括：教育／兒童保育、食物及農業、以及應急服務及執法領域工作者。洛杉磯縣上述覆蓋範圍約有130萬人，但因疫苗嚴重短缺，即使這些人有資格施打，也需要數周時間才能完成所有人接種，況且接種首劑疫苗後，還需要相隔三至四周再注射第二劑。

洛縣在疫苗接種範圍擴大時，還需要對現有符合資格的民眾注射，包括醫護人員、長照單位的居民及護理人員，以及年齡65歲及以上年長者。公共衛生局長費若（Barbaba Ferrer）表示，僅有五分之一65歲及以上的長者獲得接種至少一劑疫苗。

洛縣平均每周獲得新冠肺炎疫苗約20萬劑。由於疫苗供應不足，而符合接種條件的居民數量逐漸增加，所以未來在預約過程會遇到諸多困擾。費若表示，實際上公衛局也在衡量各種情況，比如某些縣在未完全提供65歲及以上年長者接種的情況下，就已經開始擴大接種範圍。相信未來幾周，年長者接種疫苗數量會增加，但是有必要擴大至必要工作崗位。

她說，目前洛縣本周又在東、西洛杉磯地區，額外設立十個疫苗接種地點，還有機動疫苗接種人員前去住宅開發區、偏遠老年中心。社區衛生人員與居民接觸，如有必要會逐戶提供疫苗接種，消除疫苗接種死角。

洛縣截至10日，新冠肺炎感染死亡數增加至1萬8500例，感染者升至115萬5309例。公衛局表示，數周以來，感染數及死亡數自先前一度飆升後目前均呈下降趨勢。據州公衛局統計，洛縣COVID-19有關入院患者現在是3772例，加護病房重症者1105例，較比2021年1月初大幅下降。費若提醒，新冠病毒感染相關數據大幅減緩，但目前尚不足以對疫情樂觀。

洛縣縣政委員蘇麗絲（右）視察波莫那Fairplex疫苗接種中心。（官方臉書）
洛縣縣政委員蘇麗絲（右）視察波莫那Fairplex疫苗接種中心。（官方臉書）

疫苗 洛縣 洛杉磯

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