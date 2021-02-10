華人趕製年菜 小年夜好High 聖蓋博谷年味更勝往年

Joey自製的手工八寶飯。（Joey提供）

灌香腸、曬臘肉、炸麻花油餃、包粽子、蒸發糕、年糕、八寶飯，洛杉磯華人農曆牛年小年夜自製年貨，辭舊迎新，聖蓋博谷疫情 下的農曆新年，年味更勝往年。

大年三十是過年最熱鬧的日子之一，各家各戶廚房飄香。牛年除夕落在星期四，雖然洛杉磯很多華人上班不放假，但不少人家小年夜前已開始忙裡偷空，自製年菜，其樂無窮。各大華人超市 連日來人潮洶湧，收銀台前購買年貨等待交款的隊伍比平常周末延長數倍。

「我們北方人過年一定要自家包餃子，炸麻花油（食果）子，滷豬肉，蒸饃饃，全部都是自己動手」，阿蘇薩張先生表示，小時候每逢春節幾乎家家都自製做年菜，人丁興旺的家庭全員出動，人少的家庭則幾家合在一起，從發麵到擀麵到製作到蒸煮炸，夜以繼日。自製的年貨，足夠春節期間所有來拜年的客人食用。「哪家沒有自製的年菜，女主人會很丟面子」。後來富裕起來了，家裏人都在外面買年貨了，只有他回家探親過年的時候，家裏人還是會特別聚在一起自製年菜，非常開心。

這些「老奶奶的手藝」在海外更要傳承。張先生表示，往年工作忙碌，來不及提前好好安排節日。今年疫情持續，特別想念家人和童年，所以決定自己動手給家裏增添中國 年味。

連日來採購、備料，大清早就開始和麵、發麵，蛋、奶、油、糖和各種食材配料準備就緒，搓、切、拉、扭、炸，整整一天功夫，各種麻花、食果新鮮出爐，滿屋飄香，感覺就像回到童年時代，「那是一輩子都忘不掉的年味」。張先生將自己的年菜發到朋友圈惹來一地口水。

羅蘭岡高先生的長輩，連日來也是馬不停蹄趕做年菜，油炸各種蔬菜夾子和麵點。「我家長輩每年過年前都要做很多油貨」，藕夾、茄夾、酥油餃、五花肉、豬蹄子，幾乎每種自製的過年食品都要先過過油鍋。高先生表示，他家這項傳統叫「過年走油」，在過年之前油炸各種食物，一是為家人過年和客人來訪準備食物，同時也準備了去別人家拜年的伴手禮。走油不光寓意來年紅火，也期望新年全家人油光和順，風生水起。

格蘭杜拉的Joy這些天大張旗鼓採購食材，準備大年30做八寶飯。上海人舊年的最後一道和新年的第一道都是八寳飯，她表示，來美多年保留做八寶飯的傳統，但今年很多人向她預定，不管是不是上海人，是不是有吃八寶飯的傳統，大家要的是「甜蜜美滿」的新年好彩頭。

「我小時候是都跟在大人後面幫手，就是喜歡家裡過年做年菜的熱鬧，一家人忙前忙後」。阿罕布拉的劉太太表示，十多年前留學美國內地時，幾乎買不到中國年貨，實在想家了，只能打電話問媽媽怎麼做包粽子，蒸發糕，學藝幾年，南方和北方的年貨都難不倒她，「只要有時間，家裡不愁沒年菜」。今年除夕之前，她就連續兩個晚上包粽子，將各種美味和美意全部包在粽子，送給親朋好友，收獲不少大拇指。