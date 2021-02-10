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種大麻租客太完美 華人屋主幸好看過世報報導不上當

本報記者╱洛杉磯報導
偽裝成完美租客的大麻種植者通常不著急搬東西，而是把所有的窗戶裝上窗簾。（檔案圖片）
偽裝成完美租客的大麻種植者通常不著急搬東西，而是把所有的窗戶裝上窗簾。（檔案圖片）

種植大麻產業鏈成熟，租客偽裝成高薪、信用好的完美租客，讓屋主防不勝防。最近又有華人屋主差點中招，幸虧看到本報之前相關報導及早發現， 並未上當，不然後悔晚矣。

核桃市華人顧先生日前通過地產經紀出租自己的一套獨立屋，對方是一對夫婦帶著三個孩子，地產經紀告訴他，對方來看房停留了三、五分鐘就走了，他還以為對方沒興趣不會租，結果很快對方表示要簽約，且願意提供信用報告和年薪幾十萬的工資單，甚至連報稅紀錄都爽快提供。

顧先生說，對方的信用報告初看很完美，要仔細看才能找出疑問，比如對方稅表地址不同，電話費帳戶沒有轉到他名下，當時詢問對方說是用的以前公司地址。在簽約的時候，他堅持要和對方見面，這對夫婦是東北人開著名牌車，戴著帽子和口罩，簽合約的時候不看就簽字，提什麼都同意，堪稱完美租客。他當時雖然有疑問，但也沒太多想。

後來顧先生看到本報報導的關於亞市大麻屋的文章，覺得很多細節和這個租客有重疊，且事後發現見面的人身高和其駕照身高不一致，因為當時見面的時候也不太好意思讓對方摘下口罩來對照照片。他說，對方租房子時不在乎房子怎麼樣，只看房子是否和鄰居間距比較遠，且詢問周圍鄰居是否為華人，因為覺得華人多半不愛管閒事。

對方簽約後沒幾天，不著急搬東西，而是換掉所有鎖，但是租約寫明不經房東同意不能換鎖，對方還把所有的窗戶裝上窗簾，連最小的窗戶也不放過。且說好有三個孩子也從來不出面，顧先生開始回想前後過程，越發確定這批人和亞市大麻屋是同一批人，租房的這對男女只是人頭，不是真的運營者，背後還有其他人。所以開水電帳戶都不用自己名字，免得之後拖欠賬單，信用被損壞。

顧先生坦言，他算是在房屋方面很有經驗的人，但是像他這樣的人都上當，可見對方已有反偵查能力。他提醒其他華人房東要警惕那些看起來完美的租客，他們的反應和一般租客不一樣，只是眼睛掃一掃，三．五分鐘就簽字，天下沒有如此好事。他們的文件也做的太完整和完美，房東要提高警覺。

租客 華人 房東

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