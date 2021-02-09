草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

格蘭杜拉市的草莓甜甜圈，是一種可以療癒人心的食物。（Donut Man網頁）

隨著南加州 草莓季節來臨，位於洛杉磯縣格蘭杜拉（Glendora）市知名「甜甜圈達人」（Donut Man）獨家販售的草莓甜甜圈，再次讓許多消費者引領期盼，儘管疫情 依舊嚴峻，仍抵擋不了店門外，一圈又一圈等待的饕客。

格蘭杜拉市的草莓甜甜圈，是一種可以療癒人心的食物。（Donut Man網頁）

KTLA電視台報導，每年這時候，甜甜圈達人生產線再次啟動，該店時令草莓油炸夾心甜甜圈（strawberry fried treats），多年來將古老的甜甜圈帶到全新高度，該產品更是該店「鎮店名品」，也成為66號公路上的標誌。

甜甜圈達人中野，與店內招牌商品草莓油炸甜甜圈。（KTLA）

店主日裔 中野（Jim Nakano）分享店內的故事。「這家店始於1972年」，他說，當時妻子向他表示「我們應該開始創業，擁有屬於自己的生意。她告訴我，喜歡熱甜甜圈。」

疫情期間，中野坦言面臨與其他商家差不多的問題，但這是可慰藉人心的食物，因此儘管疫情仍嚴峻，店依舊持續開著，民眾排隊熱情依舊不減，不少人排隊兩小時，只為一嚐草莓甜甜圈美味。中野希望消費者在疫情期間，能靠著甜甜圈得到心靈滿足。

中野說，當時我們還有其他生意，但「若我想做某事情，我就馬上做，所以我來到了格蘭杜拉。想出甜甜圈達人這個品牌。」「我們學習所有有關製作甜甜圈等專業技術，包括如何油炸、如何將甜甜圈切開，用新鮮草莓製作裡面的內餡等。」包括濕度等都會影響甜甜圈味道，「我們還學習處理麵團和控制溫度。」

甜甜圈人令人大排長龍的草莓甜甜圈。（ KTLA）

這家店24小時不打烊，這分美味的食物可當甜點、早餐或中餐，「相信我們的甜甜圈與其他品牌完全不同，美味絕無分號。」