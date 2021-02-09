我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2709萬 逾46.5萬死

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

草莓油炸甜甜圈 療癒疫情人心

編譯組／綜合報導
格蘭杜拉市的草莓甜甜圈，是一種可以療癒人心的食物。（Donut Man網頁）
格蘭杜拉市的草莓甜甜圈，是一種可以療癒人心的食物。（Donut Man網頁）

隨著南加州草莓季節來臨，位於洛杉磯縣格蘭杜拉（Glendora）市知名「甜甜圈達人」（Donut Man）獨家販售的草莓甜甜圈，再次讓許多消費者引領期盼，儘管疫情依舊嚴峻，仍抵擋不了店門外，一圈又一圈等待的饕客。

格蘭杜拉市的草莓甜甜圈，是一種可以療癒人心的食物。（Donut Man網頁）
格蘭杜拉市的草莓甜甜圈，是一種可以療癒人心的食物。（Donut Man網頁）

KTLA電視台報導，每年這時候，甜甜圈達人生產線再次啟動，該店時令草莓油炸夾心甜甜圈（strawberry fried treats），多年來將古老的甜甜圈帶到全新高度，該產品更是該店「鎮店名品」，也成為66號公路上的標誌。

甜甜圈達人中野，與店內招牌商品草莓油炸甜甜圈。（KTLA）
甜甜圈達人中野，與店內招牌商品草莓油炸甜甜圈。（KTLA）

店主日裔中野（Jim Nakano）分享店內的故事。「這家店始於1972年」，他說，當時妻子向他表示「我們應該開始創業，擁有屬於自己的生意。她告訴我，喜歡熱甜甜圈。」

疫情期間，中野坦言面臨與其他商家差不多的問題，但這是可慰藉人心的食物，因此儘管疫情仍嚴峻，店依舊持續開著，民眾排隊熱情依舊不減，不少人排隊兩小時，只為一嚐草莓甜甜圈美味。中野希望消費者在疫情期間，能靠著甜甜圈得到心靈滿足。

中野說，當時我們還有其他生意，但「若我想做某事情，我就馬上做，所以我來到了格蘭杜拉。想出甜甜圈達人這個品牌。」「我們學習所有有關製作甜甜圈等專業技術，包括如何油炸、如何將甜甜圈切開，用新鮮草莓製作裡面的內餡等。」包括濕度等都會影響甜甜圈味道，「我們還學習處理麵團和控制溫度。」

甜甜圈人令人大排長龍的草莓甜甜圈。（ KTLA）
甜甜圈人令人大排長龍的草莓甜甜圈。（ KTLA）

這家店24小時不打烊，這分美味的食物可當甜點、早餐或中餐，「相信我們的甜甜圈與其他品牌完全不同，美味絕無分號。」

位於格蘭杜拉甜甜圈人季節草莓甜甜圈上市。圖為店主中野。（KTLA）
位於格蘭杜拉甜甜圈人季節草莓甜甜圈上市。圖為店主中野。（KTLA）
位於格蘭杜拉市的甜甜圈達人店。（Donut Man網頁）
位於格蘭杜拉市的甜甜圈達人店。（Donut Man網頁）

疫情 加州 日裔

上一則

洛縣檢察長「撤銷加重量刑」 法官判違法

下一則

華女遊漢廷頓中國園 勸人戴口罩竟被辱「滾回中國」

延伸閱讀

草莓控崩潰！居酒屋賣「草莓臭豆腐」 網友傻眼

草莓控崩潰！居酒屋賣「草莓臭豆腐」 網友傻眼
78歲超神力奶奶 曾舉重187公斤破19項世界紀錄

78歲超神力奶奶 曾舉重187公斤破19項世界紀錄
肩扛巨囊懷攬嬰…春運母親11年後現身 再次擊中人心

肩扛巨囊懷攬嬰…春運母親11年後現身 再次擊中人心
草莓

草莓
鼻酸！「沒人看的B站UP主」曝去世 心願：想吃草莓，但太貴了

鼻酸！「沒人看的B站UP主」曝去世 心願：想吃草莓，但太貴了
草莓的故事

草莓的故事

熱門新聞

南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01
這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭白天野蠻搶劫案 警公布錄影緝兇

2021-02-06 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國