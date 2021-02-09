華女遊漢廷頓中國園 勸人戴口罩竟被辱「滾回中國」

這位沒戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

一位華裔美食作家在聖瑪利諾市漢廷頓圖書館與植物園 （Huntington Botanical Gardens）的中國 園遊玩時，請另一名沒有戴口罩的遊客戴上口罩，卻反被吼叫「滾回中國」。

Esther Tseng是洛杉磯美食作家和博主，她7日在推特 和Instagram上發帖表示，6日她和友人在逛漢廷頓植物園時，看到一名沒戴口罩的女子，於是Esther便告訴這位女子她應該戴口罩，結果該女子反譏稱：「你們為什麼不滾回中國呢？」

Esther還配上哭笑表情圖標表示，諷刺的是這是中國園，而這位有著東歐口音的女子卻叫她們「滾回中國」。Esther在推特上寫道，她對這種情況感到沮喪，同時另外一位亞裔男子還叫她冷靜，也令她生氣。

漢廷頓植物園近來已經重新開放，根據其官網，該機構要求「所有訪客都必須始終在口鼻處，佩戴口罩或面罩」。

Esther在推特上分享了自身經歷。（推特截圖） 漢廷頓園區的官方推特表示遺憾。（推特截圖）

漢廷頓園區官方推特7日回覆Esther表示，很遺憾Esther在園區有這麼不愉快的經歷。並澄清園區有工作人員巡邏，也設置額外的標示提醒遊客，園區要求戴口罩，會將不肯配合者請出園區，「但我們也知道有一些人就是會繼續挑戰規則」。園區表示感謝Esther分享她的經歷，園區將會讓工作人員提高警惕保護遊客，尤其是在特別受歡迎人多的區域。