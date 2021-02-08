我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

春節辦年貨食材漲價 撿便宜有門路

記者楊青／洛杉磯報導
農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）
農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）

農曆新年將至，加上南加州疫情影響，物價明顯上揚。那裡可以買到新鮮又便宜的食材，大家過好年？

南加州一位華人表示，他30年前來美時給人送披薩，現在還清楚記得那時大號披薩是14.99元一個； 現在幾乎所有連鎖披薩店兩個中號的披薩也是14.99元，完全沒有漲價；一些披薩店的大號披薩甚至低至六元，幾百家分店生意紅火。難道這些店家不存在百物上漲問題？

物價雖飆漲，但美國物產豐厚，加上市場競爭，選擇多元，便宜還是找得到。

「我們家搬出華人社區，才發現食材價格選擇更多，有時候低到你不能想像」，聖迪瑪斯市的黃太太表示，她家在聖蓋博谷華人聚居城市前後居住20多年，幾乎沒有去過其他族裔的超市，每周全家的食材都在華人和亞洲超市採購解決。七年前搬到新家，開始是因為車程較遠，「被迫」改到附近非華人和亞洲超市採買，後來發現這些超市不少食材的價格遠遠低於想像，現在到這些超市採購，已成為生活常態。

Super King、Superior supermarket、Baja ranch、Food 4 less等等，這些非華人社區熟悉的超市，近年為越來愈多華人認識。「自從我聽朋友介紹去Super King之後，幾乎沒有去過別的超市」，阿蘇薩張先生表示，那裡常年都有一元好幾磅的新鮮蔬菜，大多數水果每磅都是一元以下，「我最喜歡的是他們的肉類，不但價錢好而且穩定，選擇還特別多」，因為喜歡吃肉，以前都是根據肉類價格起落購買，現在基本上沒有負擔，「不是因為我工資漲了，而是因為人家基本沒漲價」，每次到該超市，都是「推回滿滿一大車」。

事實上，加州從去年3月中旬開始實施居家令，百業停頓，餐廳關門，大型食品超市幾乎成為民眾採購食品的唯一渠道，疫情期間民間大量烹飪高手出現，一度形成很多家庭囤積食物的疫期特殊現象。華人超市和洋超市幾乎無一倖免價格上漲，包括好市多（Costco）、沃爾瑪市場（Walmart)、Albertson，甚至經濟型大型連鎖店Aldi，各種食品價格調整此起彼落，好市多多年不漲價的小排骨，從原來的每磅2.39元漲到3.29元，Aldi雞蛋從最便宜的99分一盒漲到最低1.29元，牛奶也從3.01元至3.89元、3.99元。

疫情影響 進口量減

「超市通常每周會調整一次價格」，部分華資超市業者表示，競爭激烈時，調整價格和給予優惠是吸引客人的殺手鐧，但疫情期間超市生意不錯，而且員工人手有限，加上華人和亞洲超市非常高比例的食材，來自兩岸三地和東南亞地區，受疫情影響，進口量大大減少且到貨時間嚴重滯後，一些貨物甚至出現斷貨，降低價格，無從說起。

部分超市業者透露，超市物價上漲，除了最低工資以及季節性調整飲食，中美貿易戰給商家造成的心理壓力也是物價上漲原因之一。由於擔心貿易戰後進口食材上漲，一些商家一聞風聲就開始漲價。

路邊菜攤 異軍突起

不過一些精打細算的華人表示，即便嚴重依賴亞洲食材，也還是可以找到便宜。住在蒙特利公園市的林太太表示，她發現疫情之後洛杉磯華埠的路邊菜攤更發達，打聽得知主要是林肯高地一帶喜歡種菜的東南亞居民，每天早上拿著自家前後院種植的各種蔬菜前來擺攤，不僅新鮮，價格常比超市便宜，一些蔬菜甚至比超市便宜三分之一左右。對於像她這樣收入不豐的家庭來說，長期下來是一筆不少的節省。她最喜歡午後去地攤買菜，「很多時候不到十元就買回一大堆，全家夠吃差不多一個星期」。

墨西哥人路邊水果攤，也在華埠百老匯等街道擺開銷售陣地，客人直接從小貨卡車上購買，雖然水果品種相當單一，大多只有當季盛產的果類，賣相也沒有超市端莊，但價格相當實惠。

洛杉磯市中心的中央大市場(Grand Central Market)，多年來也是主婦們買新鮮和便宜食材的地方。尤其在春暖花開之後蔬菜水果旺季，許多攤位可以買到一元錢六、七磅的西紅柿、西瓜和其他新鮮果蔬，只是該大型農貿市場肉類選擇不多，但乾貨和調料選擇不少。

不少民眾表示，除了去經濟實惠的超市購買，現在也更加注意商家的折價信息。部分華人主婦表示，使用折價券和完全不用折價券，一年的食材消費差額可高達1000至1200元。(相關報導見B2頁)

農曆春節前夕，蔬菜水果價格漲價驚人。（記者楊青／攝影）
農曆春節前夕，蔬菜水果價格漲價驚人。（記者楊青／攝影）
農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）
農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）
農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）
農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）
近12元一磅的韭黃，比肉貴多了。（記者楊青／攝影）
近12元一磅的韭黃，比肉貴多了。（記者楊青／攝影）

華人超市 疫情 加州

上一則

搶打疫苗各顯神通 不符資格者就是這樣接種…

下一則

亞洲食材漲不停 未來價格分析這樣說...

延伸閱讀

金山屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮

金山屋崙華埠推倒3華人 嫌犯被逮
華埠義工巡邏隊嚇阻！小偷丟下錢跑了

華埠義工巡邏隊嚇阻！小偷丟下錢跑了
防疫！蔡英文取消春節參香行程 1元福袋增送國軍

防疫！蔡英文取消春節參香行程 1元福袋增送國軍
留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 大遊行要等6月了

留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 大遊行要等6月了
屋崙華埠義工巡邏隊啟動! 華人團結 保衛家園

屋崙華埠義工巡邏隊啟動! 華人團結 保衛家園
屋崙華埠新春街會 取消擺攤 購物有獎

屋崙華埠新春街會 取消擺攤 購物有獎

熱門新聞

南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭白天野蠻搶劫案 警公布錄影緝兇

2021-02-06 19:19
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）

遊民屋也豪奢！64平方呎空間 造價竟要13萬

2021-02-03 02:20
可能是在洛杉磯警方歷史上最長的一次追車。（電視截圖）

洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個

2021-02-03 18:28
疫情衝擊但也有行業逆勢成長，有員工收入上漲30%，公司給年終獎加碼，甚至有公司送員工愛馬仕作為禮物。（INS圖片）

疫情下仍逆勢成長 華人公司年終獎金加碼送愛馬仕

2021-02-01 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？