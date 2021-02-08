春節辦年貨食材漲價 撿便宜有門路

農曆春節前夕，亞洲蔬菜價格漲勢驚人。（記者楊青／攝影）

農曆新年將至，加上南加州 受疫情 影響，物價明顯上揚。那裡可以買到新鮮又便宜的食材，大家過好年？

南加州一位華人表示，他30年前來美時給人送披薩，現在還清楚記得那時大號披薩是14.99元一個； 現在幾乎所有連鎖披薩店兩個中號的披薩也是14.99元，完全沒有漲價；一些披薩店的大號披薩甚至低至六元，幾百家分店生意紅火。難道這些店家不存在百物上漲問題？

物價雖飆漲，但美國物產豐厚，加上市場競爭，選擇多元，便宜還是找得到。

「我們家搬出華人社區，才發現食材價格選擇更多，有時候低到你不能想像」，聖迪瑪斯市的黃太太表示，她家在聖蓋博谷華人聚居城市前後居住20多年，幾乎沒有去過其他族裔的超市，每周全家的食材都在華人和亞洲超市採購解決。七年前搬到新家，開始是因為車程較遠，「被迫」改到附近非華人和亞洲超市採買，後來發現這些超市不少食材的價格遠遠低於想像，現在到這些超市採購，已成為生活常態。

Super King、Superior supermarket、Baja ranch、Food 4 less等等，這些非華人社區熟悉的超市，近年為越來愈多華人認識。「自從我聽朋友介紹去Super King之後，幾乎沒有去過別的超市」，阿蘇薩張先生表示，那裡常年都有一元好幾磅的新鮮蔬菜，大多數水果每磅都是一元以下，「我最喜歡的是他們的肉類，不但價錢好而且穩定，選擇還特別多」，因為喜歡吃肉，以前都是根據肉類價格起落購買，現在基本上沒有負擔，「不是因為我工資漲了，而是因為人家基本沒漲價」，每次到該超市，都是「推回滿滿一大車」。

事實上，加州從去年3月中旬開始實施居家令，百業停頓，餐廳關門，大型食品超市幾乎成為民眾採購食品的唯一渠道，疫情期間民間大量烹飪高手出現，一度形成很多家庭囤積食物的疫期特殊現象。華人超市 和洋超市幾乎無一倖免價格上漲，包括好市多（Costco）、沃爾瑪市場（Walmart)、Albertson，甚至經濟型大型連鎖店Aldi，各種食品價格調整此起彼落，好市多多年不漲價的小排骨，從原來的每磅2.39元漲到3.29元，Aldi雞蛋從最便宜的99分一盒漲到最低1.29元，牛奶也從3.01元至3.89元、3.99元。

疫情影響 進口量減

「超市通常每周會調整一次價格」，部分華資超市業者表示，競爭激烈時，調整價格和給予優惠是吸引客人的殺手鐧，但疫情期間超市生意不錯，而且員工人手有限，加上華人和亞洲超市非常高比例的食材，來自兩岸三地和東南亞地區，受疫情影響，進口量大大減少且到貨時間嚴重滯後，一些貨物甚至出現斷貨，降低價格，無從說起。

部分超市業者透露，超市物價上漲，除了最低工資以及季節性調整飲食，中美貿易戰給商家造成的心理壓力也是物價上漲原因之一。由於擔心貿易戰後進口食材上漲，一些商家一聞風聲就開始漲價。

路邊菜攤 異軍突起

不過一些精打細算的華人表示，即便嚴重依賴亞洲食材，也還是可以找到便宜。住在蒙特利公園市的林太太表示，她發現疫情之後洛杉磯華埠的路邊菜攤更發達，打聽得知主要是林肯高地一帶喜歡種菜的東南亞居民，每天早上拿著自家前後院種植的各種蔬菜前來擺攤，不僅新鮮，價格常比超市便宜，一些蔬菜甚至比超市便宜三分之一左右。對於像她這樣收入不豐的家庭來說，長期下來是一筆不少的節省。她最喜歡午後去地攤買菜，「很多時候不到十元就買回一大堆，全家夠吃差不多一個星期」。

墨西哥人路邊水果攤，也在華埠百老匯等街道擺開銷售陣地，客人直接從小貨卡車上購買，雖然水果品種相當單一，大多只有當季盛產的果類，賣相也沒有超市端莊，但價格相當實惠。

洛杉磯市中心的中央大市場(Grand Central Market)，多年來也是主婦們買新鮮和便宜食材的地方。尤其在春暖花開之後蔬菜水果旺季，許多攤位可以買到一元錢六、七磅的西紅柿、西瓜和其他新鮮果蔬，只是該大型農貿市場肉類選擇不多，但乾貨和調料選擇不少。

不少民眾表示，除了去經濟實惠的超市購買，現在也更加注意商家的折價信息。部分華人主婦表示，使用折價券和完全不用折價券，一年的食材消費差額可高達1000至1200元。(相關報導見B2頁)