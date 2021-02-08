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加州再次延後高鐵完工期限 成本又加碼

編譯組／綜合報導
加州高鐵局再次推遲高速鐵建設工桯的最後期限，且建設成本從124億元增加至138億元。(加州高鐵局網站)
加州高鐵局再次推遲高速鐵建設工桯的最後期限，且建設成本從124億元增加至138億元。(加州高鐵局網站)

加州高鐵局(California High-Speed Rail Authority)再次推遲高速鐵建設工桯的最後期限，且提高建設成本，從124億元增加至138億元，這次並要求新上任的拜登政府，批准在中央山谷（Central Valley）地區的軌道建設期限延長一年，並希望拜登政府能退還前總統川普取消的近10億元贈款。

Fox11電視台報導，高鐵局執行長凱利（Brian Kelly）在5日發布的一封信中，詳細說明該計畫延誤和成本變更，並訂在9日加州高鐵局理事會進行討論。

凱利指出，加州目前預計到2023年，完成中央山谷從貝克斯菲（Bakersfield）到麥德拉（Madera）全程119哩路段建設。其中一些資金與2022年聯邦政府要求的最後期限有關，因此要求將計劃延期。而預算將從124億元增加至138億元。

這項商業計劃是每兩年發布的高鐵指導文件，原訂去年獲得批准，但因新冠肺炎疫情推遲，如今預計4月獲得批准。凱利指出，高鐵局並未倖免於新冠肺炎疫情影響。包括工作時間限制，確診勞工隔離檢疫，延誤軌道與系統合同的簽訂等。

這也是高鐵建設另一次挫敗。目前高鐵建設已陷入截止日期延長和成本超支的困境。選民於2008年批准該計畫，希望將南北加州，洛杉磯至舊金山路段連接起來，當官員致力建設中央山谷部分時，還在尋求該線路其餘路段的環境許可。

聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration，FRA）官員並未立即回應上述計畫。但在拜登政府領導下，加州與聯邦關係可望改善，新任運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）近期曾指出，希望將高鐵列為美國優先事項。

凱利指出，「我們已在這些問題上與拜登政府對話。由於計畫正進行中，相信我們可與聯邦政府依照修訂的時程進行合作，恢復對該計畫的聯邦投資。」

儘管面臨這些挑戰，凱利仍強調高鐵建設仍持續，目前共有5200人投入此計畫，鐵路官員預計將完成穿過寇恩縣22哩軌道建設，贏格洛杉磯個路段環境許可，與軌道和系統合同等。

加州高鐵工程再次延後完工期限，並且調升成本至138億元。(加州高鐵局網站)
加州高鐵工程再次延後完工期限，並且調升成本至138億元。(加州高鐵局網站)
建在田野間的加州高鐵工程。(加州高鐵局網站)
建在田野間的加州高鐵工程。(加州高鐵局網站)

加州 拜登 疫情

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