亞洲食材漲不停 未來價格分析這樣說...

近期物價漲漲漲，不少民眾大叫吃不消。（記者楊青／攝影）

疫情 持續，百業復甦的路途尚遠，不少民眾收入跌停，但每天必須打交道的衣食住行支出，不斷悄然上漲當中。在全國食材通貨膨脹率遠遠超過20年平均水平的同時，備受進口影響的亞洲和華人 食材最近數月價格更是一路高歌，只漲不跌，一些民眾大呼「這樣下去吃不消」。

●半年食材總支出 超過去年同期2成

「每個星期的菜價都不一樣」，不少每周買菜的華人主婦和先生表示，從去年入夏開始，食材物價就漲個不停，先是雞蛋價格漲得厲害，緊接著是肉類和副食品，大體算算這大半年下來，每周的食材總體支出超過上一年同期的兩成。

聖蓋博市張太太表示，疫情爆發後，除了偶爾先生和孩子吵著要外賣換換口味，其它都在家烹飪，因爲眼看著各種食材不斷漲價，現在都是一買就是好幾個星期的菜，尤其一些肉類和耐用調料等，避免價格又上漲。

根據聯邦農業部近日公布的食材價格報告，全國2020年12月所有物價指數 ，比11月上漲0.1%，但比2019年同期上升1.4%；2020年12月的食品物價則比11月上升0.4%，比2019年同期上升3.9%。換言之，食物物價漲幅為總體物價漲幅的2.8倍。以外食和居家飲食劃分，2020年12月的餐館消費物價指數比2019年同期上升3.9%，居家飲食的物價指數同樣比2019年同期上升3.9%，購買食材在家做飯，未顯支出優勢。

2020年在家消費食材的價格總體通貨膨脹率為3.5%，比2018年0.4%和2019年0.9%分別高出八倍和四倍。在衆多種類食材中，只有新鮮水果價格下降約0.8%，其它肉禽、魚類海鮮、蛋奶等上漲在4.4%至9.6%之間，其中漲幅最大的是牛肉、豬肉、雞肉、魚類海鮮、蛋奶，以及無酒精飲料。

●肉蛋類漲幅最大 調味料也翻倍

聯邦勞工部最新的報告則顯示，過去12個月，全國所有六大類主要食材價格均有上漲，其中漲幅最大的是肉類、家禽、魚類和雞蛋，全年豬肉平均漲幅4.6%，牛肉漲幅5.6%；最高峰時牛肉漲幅比上年高達25.1%，雞蛋漲幅高達12.1%，豬肉漲幅也達11.8%。漲幅最低的則為麥片、烘培食品、新鮮水果和蔬菜，漲幅在3.2%左右。

不過不少華人民眾表示，他們感覺過去一年食材漲幅，遠遠超過政府部門的統計數字。華人林先生表示，他平常買菜很少注意菜價，因爲多年來美國的食材物價實在太便宜，基本不用考慮漲跌，但疫情後，尤其是最近幾個月，感覺同樣的錢買到的東西大大減少，食品開銷大增。

每周到華資超市買菜的王太太表示，雖說蔬菜水果漲價最小，但她現在在華資超市已很少看到一元以下的蔬菜和水果；各種海鮮價格居高不下；漲價最明顯的是副食品和調味料，「有些東西價格幾乎漲價三分之一甚至翻倍」。

●進口商預期：食品價格還會再漲

聖蓋博谷華資商家表示，亞洲和華人食材漲價幅度較大的原因，與很多貨物和食材來源不同有關，比如蔬菜和水果，華人市場更爲多元，也意味著更爲小眾，價格可能更高，而南北貨和調味料以及一些副食品更是嚴重依賴進口，尤其最近幾個月從中國和亞洲進口船隻緊缺、運費數倍上漲的情況下，亞洲食材價格一跳再跳。

洛杉磯一位中國食品進口商表示，進口食材價格上漲預期還會維持，在疫情壓力下，居家飲食消費繼續保持高位，「商家不可能放棄賺錢機會」。

根據全國經濟分析辦公室（Bureau of Economic Analysis）預測，隨著疫苗注射逐漸展開，疫情緩解，2021年居家食材消費價格上漲預期在1-2%之間，餐館價格上漲2-3%左右。

聯邦農業部則預測，2021年全國食用牛飼養場的牛肉價格，和豬肉批發價格都可能繼續上調。原因是大型屠宰場預計在2021年下半年下調屠宰量；而今年的豬肉出口則高於預期，導致牛肉和豬肉價格上升。預計2021年，牛肉價格漲幅在2.5%至5.5%之間，豬肉批發價格預計將上漲0.0%至3.0%。