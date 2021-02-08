搶打疫苗各顯神通 不符資格者就是這樣接種…

疫苗供不應求，於是人們想各種辦法插隊。（讀者提供）

新冠疫苗 成為搶手貨，有疫苗「獵人」跨州接種，還有人各顯神通，透過各種關係提前接種疫苗，目的就是想早打早心安。有民眾認為「插隊」打疫苗有失公平原則，也有人認為按年齡施打並不公平，尤其老年人多數在家，出去感染的風險小，不如先讓年輕人打，減少傳播機會，才能有效控制疫情。

南加州 洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣和河濱縣，繼最初開放給醫護人員接種新冠苗後，數周前已開放65歲以上的人接種疫苗。但也有不是醫護工作者，或未滿65歲，或者甚至才20來歲的人接種疫苗。有些人甚至在自己的社媒小群體裡曬出打疫苗的照片，讓很多人質疑，為什麼那麼神通廣大，是通過什麼渠道接種疫苗？

據悉，有人是通過醫護朋友關係，獲得打疫苗的機會，不過多數是熟人關係，否則如發生意外，責權關係很麻煩。華人 嚴先生說，他的家庭醫師最近告訴他，有幾個接種疫苗的名額，問他想不想打，他表示同意，同時還想幫朋友要一個名額。最後醫師讓他的朋友簽署免責聲明，才同意讓他朋友獲得接種疫苗的資格。

華人孫女士雖然沒滿65歲，但因為在一家醫院做了十多年義工，醫院直屬主管為了感謝她多年的付出，讓她打疫苗，作為感謝。

一名醫護人員透露，他自月前開始在長照護理機構，幫忙其工作人員和老人打新冠疫苗後，發現一些安養院的工作人員數量，竟是住戶的兩至三倍，甚至看得出有人是全家三口一起前來接種疫苗，不排除有些人是渾水摸魚。他曾故意詢問其中看來只有20來歲的年輕人：「請問你是什麼身分」，對方回答是「員工」。由於他並未被上級授權查核接受注射者的身分證件，證明其是否真的符合員工資格，因此只有睜一隻眼閉一隻眼。

華人陳小姐表示，她有一位朋友是疫苗「獵人」，她會觀察哪個接種疫苗的地方人流比較大，因為人流越大，有人不來的機率越大，所以她就選擇抽出一天時間排隊，最後成功接種疫苗。相比之下，她的朋友群中並沒有像她那樣渴望早點打疫苗，且也不想浪費一天的時間。

對於此類插隊打疫苗的行為，有民眾覺得這是特權，有違公平。華人Tina李說，既然政府安排好接種的次序，大家就應該遵守，而不是誰有關係就能先打，或有錢就能先打，這樣對那些非常需要接種疫苗的人尤其不公平。

但也有人認為，每個人的情況不同，按年齡次序打也不見得是公平。尤其老人出門機會少，被感染機會也少，不如學習歐洲某些國家的做法，與其給老人打疫苗，還不如先讓年輕人打，因為年輕人會出門，接觸感染機會多，且回家也容易傳染給家中長者。