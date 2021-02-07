84%亞太裔企業 受新冠負面影響

全國亞裔 總商會（National ACE）和全美策略聯盟（PPS）6日公布亞太裔企業調查數據，84%亞太裔企業受到新冠病毒大流行的負面影響，44%已減少僱用員工人數，亞太裔企業要從疫情 中復甦，面對著巨大挑戰，急需聯邦和州政府關注與援助。

全國亞裔總商會會長暨執行長董繼玲表示，對小企業來說，要撐過這場病毒大流行，國會需要確保在因應新冠病毒危機上有健全的長期對策，亞太裔中小企業需要國會和各州政府承諾，採取措施確保小企業的生存和繁榮。

該項調查從2020年9月28日至11月30日在網上完成，收集了900家亞太裔企業數據，也收集了非洲裔及西裔企業的數據。調查共收到8328份回應。接受調查的亞太裔以壓倒性多數表示，他們的企業至今仍被新冠病毒疫情困擾，收入劇減。許多亞太裔企業主表示，如果沒有財務援助，情況會更糟。

調查發現， 67%亞太裔企業表示，獲得財務援助或者額外資金，將是未來六個月的第一優先任務；17%亞太裔企業的手頭現金，不足以支撐企業繼續經營一個月；23%亞太裔企業預期會在未來六個月中永遠關閉；61%亞太裔企業錯過了重要補助，因為他們不認為自己符合申請資格；49%亞太裔企業預期至少裁員 一人；80%亞太裔企業明說，他們需要贈款形式的援助，而不是經由貸款舉債更多。

亞裔麥當勞經營者協會主席暨全國亞裔總商會政策委員會主席Jimmy Ferguson說，亞太裔尤其是亞太裔婦女擁有的企業，在這次危機中受到沉重打擊。一些人認為，亞太裔在這場病毒大流行中掙扎程度較小是不正確的說法。