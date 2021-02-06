疫情刺激電商銷售物流旺 卡車司機月入上萬

門口等候著運輸公司的大卡車。（Kelvin顧提供）

華人 物流行業或許是這場疫情 的受益者之一，1月本來是物流業接近淡季的時段，但無論物流公司、卡車司機都出現淡季不淡的忙碌景象。疫情導致電商平台興起及需求增加，來自中國 的進口產品大量堆積在洛杉磯港口。華人物流業者不僅新年要擴展庫房，卡車司機月薪上萬元，更有餐廳服務生轉行去做卡車調度員。

物流業者Kelvin顧日前在公司庫房忙碌著，他說，往常現在這個時段是旺季的尾聲，但今年出現了淡季不淡的景象，且因現在太難找人，只能老闆親自上崗。

難招人的情況主要是受疫情影響，很多人擔心安全問題。雖然物流不接觸人，但倉庫也要接觸貨物。其次是一些公司員工需要在家照顧小孩老人。市場上在找工作的人也比往年少很多，且招人環節也變得複雜，因為要審查其平時活動，是否對其他老員工安全等問題都要考慮。

Kelvin顧表示，貿易戰本來衝擊物流業，但影響程度很快就被疫情催生的電商增長化解，且業務量大幅提升。今年進口貨量比往年增加20%到30%，主要是從中國的家居類日用品，分別在亞馬遜或eBay銷售等電商銷售。中國製造的各個品類都有增加，數量也比以前擴大。像自行車、家具等產品以前都不是網上購物產品，現在全部改成網上購物。往年4月底或5月初都屬於淡季，但今年淡季一點都不淡。

整個物流行業的需求量都增加，以至於很多其他行業的人轉入物流業，從事報關、卡車司機等職業。本身就在做物流的華人公司都有不同程度的擴張，Kelvin顧表示，他們公司去年因為倉庫容量有限，和對未來的不確定，拒絕了很多新客人。今年狀況相對穩定，且電商貨量還是比較大，尤其是根據中國客戶春節的出貨安排，至少要擴充一個10萬平方呎左右的倉庫。這樣他們在西海岸就有兩個10萬平方呎以上的倉庫。

卡車司機更是每天都奔跑在路上，因為機場碼頭有太多貨物需要他們去拖。以前做旅遊巴士司機的人紛紛轉行做卡車司機，華人Tim李表示，現在各行業轉來學A駕照的人太多了，駕校都已滿額。不過卡車司機現在確實收入不菲，拚命做的話，一個月能掙7000元到上萬元都有可能，尤其有經驗的司機更搶手。

卡車調度員比卡車司機更缺人手，餐廳服務生小丁最近轉行做調度員。他說，餐廳現在基本沒生意，他要養活家小，靠救濟等於坐吃山空，他在網上學習了卡車調度課程，這個工作不需要出門，在家接電話打電話就行。雖然工作壓力大，要24小時待命，但收入比他做餐廳服務生多了好幾倍。