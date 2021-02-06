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誰先打疫苗？ 加州政府好為難 下階段優先這族群...

編譯組／綜合報導
決定誰先打疫苗，成為加州政府的難題。(衛生廳臉書)
決定誰先打疫苗，成為加州政府的難題。(衛生廳臉書)

雖然加州各級政府目前仍然決定，第一線醫護人員、65歲以上長者，與長照機構住民優先接種，但是光是完成他們的防疫工作就需要好幾周的時間。更何況加州所能獲得的疫苗數量仍然有限，但是其他群體，如身有殘疾、易受新冠威脅與必要產業員工，都有充分理由提前接種，因此現下的難題是，誰的接種順序應該調前，那些人又可以再等等。

除了目前已經開始接種的群體，爭取排入下階段接種順位的族群各有主張。例如，風險較高者提前接種，可以降低新冠致死率；必要產業從業員提前接種可以降低新冠感染機率；學校教職員優先接種，可以讓學生更快返校上課。洛杉磯加大醫療中心（UCLA Health）的專家Eve Glazier就說，各個群體都想排入優先接種名單，但是疫苗數量就只有這麼多，如何判斷誰更需要非常困難。

3日召開的評估會議中，各方團體都提出自己應該優先接種的理由，希望能夠爭取納入下階段的接種對象。60人組成的接種建議小組，接下來還將繼續討論優先順序名單，不過目前的方向還是，在疫苗供應量能夠確保的狀況下，下階段優先為16至64歲的特定族群接種，包括已有健康問題與殘疾者。

疫苗 加州 洛杉磯加大

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