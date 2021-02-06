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洛縣染疫、住院人數均緩降 費若：超級盃勿群聚

【洛杉磯訊】

據洛杉磯縣公共衛生局統計，5日新增新冠（COVID-19）感染者逾4863例，新增死亡逾231例，感染人數比前一天稍增，死亡人數基本持平。目前洛縣新冠肺炎感染者數及住院病患，均緩慢下降。洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）提醒民眾，本周日即將登場的一年一度美足超級盃（Super Bowl），不要群聚派對，避免新一波新冠病毒感染高峰。

洛縣公共衛生局5日宣布，統計到當天爲止，洛縣自疫情開始以來總計感染人數達113萬4820人，死亡總數1萬7539例。公衛局表示，預計日增死亡數仍維持高水平，原因是2020年12月下旬及2021年初，感染者住院數激增，導致一些醫療中心將禮品店及自助餐廳改造成臨時病房，急救車需要等數個小時，才得以讓病人入院治療。

公衛局也指出，儘管死亡數仍持續較多，其它疫情相關數據表明，日前發生的疫情高峰期正在趨緩，主要表現在感染人數下降及住院病患減少。洛縣連日來日均新增感染人數已降至新年1月初的一半左右。

不過本周日即將登場的美足超級盃賽（Super Bowl ），是美國民眾傳統的家庭看球日，往年很多親戚朋友同事鄰居聚集在一起看球聚餐。公衛局局長費若再次提醒民眾疫情仍在持續，而且已發現新冠肺炎變種病毒，一定要避免群聚，以免造成密集型超級傳播。

費若和其他衛生官員，督促民眾不去那些不遵守避疫規定的商家，並且舉報那些違反避疫規定的業者，可致電888-700-9995，或上網publichealth.lacounty.gov

洛縣 疫情 新冠肺炎

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