罷免州長專題報導／連署需近150萬 選舉花費約1億

施瓦辛格和夫人MARIA SHRIVER在2003年加州罷免選舉派對上慶祝勝利。（美聯社）

2020年11月6日，高等法院法官James P. Arguelles將罷免的簽名截止日期，從2020年11月17日延長至2021年3月17日，因為新冠肺炎流行抑制了罷免運動散發請願書的能力。

美國罷免選舉（recall election）是指為免去一位當選官員的職務而舉辦的特別投票 。罷免選舉與彈劾不同的是，被彈劾的官員是涉及嚴重的罪行，並由議會投票罷免，罷免投票則是由選民投票，提前結束民選官員的任期。

加州大學 政府研究學院（UC's Institute for Governmental Studies）解釋罷免選舉過程。首先提出請願書，以正確的法律語言撰寫，罷免州級官員的請願書必須由選民連署，其簽名人數應等於該項職位選舉的最後一次投票總數的12％。2018年11月加州州長選舉，紐森得票772萬1410張（61.9％）， 對手考克斯（John Cox）得票474萬2825張，合計1246萬4235張，該投票總數的12%為149萬5709張，近150萬張。所以，此次罷免選舉必須收集到約150萬個有效簽名。而且，簽名者必須是加州的合法選民。因此，徵集150萬個簽名必將耗費大量的人力和時間。

其次，此次罷免選舉的經費也相當可觀。加州州長紐森說要花費8100萬元，洛杉磯 縣民主黨主席岡薩雷斯說花費大約1億元。2020年大選，洛杉磯縣選務局編制的預算為9175萬元。雖然罷免選舉是單一項目的特別選舉，選項比較簡單。但是加州58個縣的選民都要參加投票，各縣選務局必須在當地各選區設置投票所，範圍大、站點多、人員眾，相當於2020年大選的縮小版，自然所費不貲。

第三，罷免選舉由贊成和反對兩派組成，成敗取決於其中一方的選票。同時還有一批參加罷免選舉的替補候選人，如果罷免成功，第一高票者接替被罷免官員的職位；如果罷免失敗，則替補候選人的選票將不予考慮。在2003年加州州長戴維斯（Gray Davis）的罷免選舉中，支持罷免的選票多於反對票；在十幾位替補候選人中，好萊塢動作明星史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）拿下第一高票。因此罷免選舉成功，史瓦辛格當選州長。