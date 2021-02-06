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罷免州長專題報導／加州罷免州長 55次僅1次成功

記者丁曙／洛杉磯報導
罷免紐森運動發起人在沙加緬度衝擊州政府大樓被警察攔截。（美聯社）
罷免紐森運動發起人在沙加緬度衝擊州政府大樓被警察攔截。（美聯社）

加州是美國允許罷免選舉的19個州之一，自1911年以來，加州曾有大大小小共55次企圖罷免時任州長的行動，唯一成功的是在2003年，時任加州州長戴維斯（Gray Davis）被選民罷免。換言之，罷免加州州長的成功率截至目前約2%。

2003年加州州長罷免選舉成功，導致共和黨人史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）取代時任民主黨籍的州長戴維斯。這一次罷免紐森與上次罷免戴維斯有何異同呢？

2002年戴維斯州長角逐連任時，隱瞞了加州財務赤字380億元的實況，後來成為共和黨發起罷免運動的主要理由。2020年新冠疫情爆發，紐森被認為處置失當，年底急速惡化；紐森呼籲民眾不要聚會，自己卻在高級餐館與朋友開派對引發民怨，被共和黨發起罷免運動。

2003年好萊塢巨星史瓦辛格代表共和黨挑戰戴維斯，猶如刮起颶風吸引了大批支持者，民調支持度一再攀升。但這一次沒有好萊塢巨星出場，雖然前聖地牙哥市長福科納（Kevin Faulconer），以及2018年代表共和黨競選州長的考克斯（John Cox）也有機會放手一搏，但是影響力有限。2003年共和黨眾議員伊薩（Darrell Issa）出資170萬元支援罷免運動，但這次罷免一直沒見大戶捐款人。

2020年5月在州議會大廈外的卡車上展示了罷免州長紐森的抗議標語。（美聯社）
2020年5月在州議會大廈外的卡車上展示了罷免州長紐森的抗議標語。（美聯社）

同時，加州民主黨反罷免行動已經登場。洛杉磯民主黨（LACDP）主席岡薩雷斯（Mark J Gonzalez）1月31日針對洛杉磯的一場罷免集會指出，當下民主黨人專注於尋找解決方案，為所有加州人提供疫苗，推動企業正常運轉，幫助人們重返工作崗位，以及確保家庭擺脫日常困境。然而，共和黨及其激進的右翼支持者卻在拖後腿，他們沒有提供任何解決方案推動加州前進，而是在策劃一場注定要失敗的罷免選舉，浪費時間和納稅人大約1億元。洛杉磯民主黨是美國最大的地方民主黨實體，旗下有300萬名註冊黨員。

2003年罷免加州州長Gray Davis選舉表
2003年罷免加州州長Gray Davis選舉表

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