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罷免州長專題報導／罷免浪潮高漲 紐森會不會沒頂？

記者丁曙／洛杉磯報導
加州州長紐森面臨罷免運動。（美聯社）
加州州長紐森面臨罷免運動。（美聯社）

州長（Governor）是加州政府的最高行政長官，同時兼任加州國民兵司令。州長負責確保各項加州法律得到切實執行，並有權批准或否決議會通過的法案、召集議會會議、在特定條件下發布赦免命令等。現任加州州長紐森（Gavin Newsom）在2018年11月6日當選，2019年1月宣誓就職，任期至2022年底。

然而，2020年加州新冠肺炎疫情失控，確診數字屢創新高，引發民眾不滿，質疑州長紐森的領導能力。後來紐森決定關閉學校、商店和餐館等公共場所，導致企業聯合訴訟。而且在頒佈居家避疫令之際，紐森去一間高級餐館參加派對激起民怨。一項由川普支持者發起的「罷免紐森」（Recall Gavin Newsom）運動聲勢逐漸高漲，據悉目前已經收集到130萬個簽名支持。

罷免紐森運動街頭造勢。（美聯社）
罷免紐森運動街頭造勢。（美聯社）

罷免加州州長運動在2020年6月10日啟動，依加州高院法官裁示，必須在2021年3月17日之前，收集到罷免成案必須的149萬5709個簽名。罷免支持者批評紐森的左傾政策及後果：新冠病毒大流行、增稅、無家可歸比率高、庇護城市政策、死刑暫停、配給用水、限制父母權利、帶頭違反居家令聚會等。

面對罷免運動，紐森在2020年6月發表聲明指出，政治極端主義者正在支持川普總統對加州的猛烈攻擊，試圖推翻加州選民的明確意願，並通過這次罷免活動將華盛頓破碎的政府帶到加州。這種罷免活動將使加州納稅人損失8100萬美元！加州需要制止這一場浪費性的特別選舉。

紐森同時力陳他上任以來的政績：增加公共教育經費，保護和確保加州人民的健康和保健，改善水，道路和橋樑，解決住房負擔能力和無家可歸的挑戰，以及為野火的威脅做準備。紐森呼籲，加州的警察、消防員、急救人員、公校老師、衛生服務提供者和商業領袖，堅決反對這項代價高昂的罷免選舉，呼籲民眾勿要簽名支持，也不要將私人信息提供給該項破壞性的罷免方案。

加州 川普 警察

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