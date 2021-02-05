我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

洛縣染疫華警痊癒復工 1天出勤10小時

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯縣警局天普分局義警陳祥寧，在值勤時感染新冠病毒，幸而經過在家療養已康復，並重回第一線執勤。（陳祥寧臉書）
洛杉磯縣警局天普分局義警陳祥寧，在值勤時感染新冠病毒，幸而經過在家療養已康復，並重回第一線執勤。（陳祥寧臉書）

此前感染新冠肺炎的洛杉磯縣警局天普分局（Temple Station）華裔義警陳祥寧（Ed Chen），目前已經完全康復，重新投入第一線警勤任務。陳祥寧感歎，包括警消、醫護等前線工作人員，疫情期間仍須堅守工作崗位，染疫風險比其他工作多很多，他幾乎每天都會收到警員確診的消息。

陳祥寧於去年12月21日確診新冠肺炎，後經過半個多月自我隔離，加上家人悉心照料，終獲康復。康復後他繼續在家隔離，直到幾個星期後，經過兩次檢測陰性，才到警局復工。

他指出，他是經由台灣親人的建議，經過兩次檢測陰性後才決定復工，因為這樣比較保險。

康復後的陳祥寧感覺身體狀況良好。他笑說，保證自己要吃好、睡好，繼續補充維生素，盡量不透支身體，義警工作相較以前也減少了工作量。他以前一周出警四、五次，每次四到八小時，甚至十個多小時。現在重返工作崗位後一周出警兩、三次，一次約十小時。受訪當天，他正奉派在工業市出勤。

陳祥寧說，雖說警員可以施打新冠疫苗，但他遵從醫囑，在感染新冠病毒康復後90天後再接種。當他重返工作的洛縣警局天普分局時，才發現有一批警員因確診新冠，或有隔離需要的警員未返回工作崗位。他說，警局1月初進行全員檢測，在聖誕及新年節假日，警員也曾有一波感染高潮。

他說，其實幾乎每天都收到警局發出有警員確診的郵件，令他很悲傷。除了警局，包括他工作的垃圾處理公司等服務於一線的工作人員，都極易感染新冠肺炎。例如他正職服務的垃圾處理公司，員工約300-400人，目前平均每天因新冠肺炎無法工作的員工有20至30人。公司只能盡力調配員工，兼顧某些線路的垃圾處理工作。

他指出，因為在必要行業工作，很了解這些行業從業人員的不易。不像其他行業員工疫情期間可以在家辦公，但這些必要行業員工不得不外出工作，增加接觸病毒的風險。這些行業的公司或機構如何在有員工確診，人手減少的情況下，繼續維持好的工作質量，不讓民眾日常生活受影響，也是需要克服的難題。

洛杉磯縣警局天普分局義警陳祥寧。（陳祥寧臉書）
洛杉磯縣警局天普分局義警陳祥寧。（陳祥寧臉書）

新冠肺炎 檢測 天普

上一則

波莫那霍爾特街流鶯 無視新冠不戴罩攬客

下一則

愛心支援St. Jude醫院 新春作公益

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首
網球／以為染疫卻是罹癌 西班牙女將盼奧運告別作

網球／以為染疫卻是罹癌 西班牙女將盼奧運告別作
法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高

法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高
美單日確診3周降4成 9000萬人估已有抗體

美單日確診3周降4成 9000萬人估已有抗體
石原聰美驚傳染疫 她自己也被嚇到 新戲緊急延拍

石原聰美驚傳染疫 她自己也被嚇到 新戲緊急延拍

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15
「The Plaza Irvine」社區為住商混合高樓，社區共有202個單位。（谷歌截圖）

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

2021-01-29 02:20
台北地檢署偵辦太設紓困與太百ＳＯＧＯ經營權爭奪等案，昨天再度傳訊新光醫院副院長黃芳彥出庭；接受偵訊後，黃芳彥只表示已將所知和檢察官報告，真相很快大白。記者陳正興／攝影

黃芳彥陳屍車內 座車停在加州爾灣一處商場後面

2021-01-28 19:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情