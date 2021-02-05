洛縣染疫華警痊癒復工 1天出勤10小時

洛杉磯縣警局天普分局義警陳祥寧，在值勤時感染新冠病毒，幸而經過在家療養已康復，並重回第一線執勤。（陳祥寧臉書）

此前感染新冠肺炎 的洛杉磯縣警局天普 分局（Temple Station）華裔義警陳祥寧（Ed Chen），目前已經完全康復，重新投入第一線警勤任務。陳祥寧感歎，包括警消、醫護等前線工作人員，疫情期間仍須堅守工作崗位，染疫風險比其他工作多很多，他幾乎每天都會收到警員確診的消息。

陳祥寧於去年12月21日確診新冠肺炎，後經過半個多月自我隔離，加上家人悉心照料，終獲康復。康復後他繼續在家隔離，直到幾個星期後，經過兩次檢測 陰性，才到警局復工。

他指出，他是經由台灣親人的建議，經過兩次檢測陰性後才決定復工，因為這樣比較保險。

康復後的陳祥寧感覺身體狀況良好。他笑說，保證自己要吃好、睡好，繼續補充維生素，盡量不透支身體，義警工作相較以前也減少了工作量。他以前一周出警四、五次，每次四到八小時，甚至十個多小時。現在重返工作崗位後一周出警兩、三次，一次約十小時。受訪當天，他正奉派在工業市出勤。

陳祥寧說，雖說警員可以施打新冠疫苗，但他遵從醫囑，在感染新冠病毒康復後90天後再接種。當他重返工作的洛縣警局天普分局時，才發現有一批警員因確診新冠，或有隔離需要的警員未返回工作崗位。他說，警局1月初進行全員檢測，在聖誕及新年節假日，警員也曾有一波感染高潮。

他說，其實幾乎每天都收到警局發出有警員確診的郵件，令他很悲傷。除了警局，包括他工作的垃圾處理公司等服務於一線的工作人員，都極易感染新冠肺炎。例如他正職服務的垃圾處理公司，員工約300-400人，目前平均每天因新冠肺炎無法工作的員工有20至30人。公司只能盡力調配員工，兼顧某些線路的垃圾處理工作。

他指出，因為在必要行業工作，很了解這些行業從業人員的不易。不像其他行業員工疫情期間可以在家辦公，但這些必要行業員工不得不外出工作，增加接觸病毒的風險。這些行業的公司或機構如何在有員工確診，人手減少的情況下，繼續維持好的工作質量，不讓民眾日常生活受影響，也是需要克服的難題。