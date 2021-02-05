波莫那霍爾特街流鶯 無視新冠不戴罩攬客

街上行走的流鶯。（記者啟鉻/攝影）

南加 州聖蓋博谷東區霍爾特街（Holt Ave.)流鶯出沒已久，即使新冠疫情 發生後，這些地下色情交易依舊活躍。警方曾多次以各種方式打擊，流鶯短暫消失但很快恢復活動。有民眾竟目睹霍爾特街附近大學校區旁也有流鶯出沒，感嘆流鶯無視警方執法。市區華人業者擔心，這些流鶯在疫情期間不戴口罩，且其工作性質，很容易傳染新冠。

波莫那市警局指出，22日（周五）下午5時30分，警方在霍爾特街與St.Parl St.交匯處注意到一名年輕女性站在街角，穿著暴露，與停車男駕駛搭訕。警方懷疑該女子從事色情生意，正打算上前盤問，但該女子已進入一輛車離開。警方遂駕車攔阻，該女子被攔截後，警方獲知她年齡是17歲，涉嫌從事非法色情交易。通過進一步調查，警方確認該女子就是日前在洛杉磯的失聯女子。

接著在24日（周日）午後，警方在霍爾街巡邏時，再次發現一名更年輕女子在人行道四處張望，穿著更加暴露，時常向街上的車輛作出各種挑逗動作。警方上前盤問時，該女子自稱只有15歲。進一步調查發現，該女子實際年齡只有14歲，來自聖伯納汀諾縣，而且她承認自11歲就開始賣淫。波莫那市警方指出，2021年至今，警方已經在霍爾特街上查獲四名未成年人從事色情交易。

波莫那市霍爾特街流鶯現象，雖然警方屢次執法，但色情交易屢禁不止。記者3日前往霍爾特街查證是否流鶯依舊，在霍爾街與Ramona路交匯附近，就看見至少四名年輕女性，包括非裔、西裔，年齡均在20多歲。其中兩人在向路上車輛招手，一人穿著較暴露站在街角，還有一人染著金髮在街上踱步。四人均沒有戴口罩。這些女性穿著明顯與普通路人不同，不過部分路人似乎已見怪不怪。

附近廣場一家華資超市業者表示，疫情發生以來，這些流鶯從未停止色情交易。令人驚訝的是，她們不戴口罩，沒有避疫措施。她們一旦感染病毒，再進一步傳播，真是害人害己。業者還注意到，這些女性常常站在固定地方等客人，待客人駕車停在旁邊，就跟著上車進一步交易，說明她們背後有一個指揮團伙。近年來，在霍爾特街上從事這種色情交易的女性年齡也開始日益年輕化。

新冠疫情從2020年3月起在南加地區流行，為打擊地下情色交易，波莫那市警局與克萊蒙市警局於2020年9月17日聯合採取釣魚執法，在霍爾特街及附近汽車旅館，拘捕暗娼、嫖客九人。6月間，警方在霍爾特街查獲一名17歲女子，涉嫌從事色情交易。2020年警方在霍爾特街拘捕暗娼嫖客至少44人。

警方表示，霍爾特街出沒流鶯大多是從外縣市進入，由幫派團伙控制，雖然警方經常採取執法行動，但因為這些流鶯不屬於本地居民，執法後再次進入，無法徹底清除。霍爾特街流動人口較多，也讓這些流鶯從事色情交易有了市場。目前波莫那市警局組建專門打擊人口販賣執法隊，與外縣市聯合，專項打擊色情交易。