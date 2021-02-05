華社情色交易 疫情期間未停歇

加州 法律明文禁止情色交易。不過即使在疫情 期間，南加部分地區，甚至華人 社區地下情色交易依然屢禁不止，有的還在華文媒體刊登廣告招攬客人。華人律師表示，目前警方執法時，主要針對情色交易背後的組織者，並讓從事交易的女性作為污點證人；組織者一旦被抓獲會被控重罪。

華人律師表示，疫情中情色交易不止，也可說明生死難料，尋求刺激快活的大有人在。

華人讀者爆料，他注意到發生疫情以來，一些華文媒體上刊登帶有情慾色彩的廣告，一直沒有停止過。比如有廣告稱是學生模特，還有雖然類似按摩廣告，還有廣告雖然簡單，就八個字「膚白波大，超級耐心」，但猜測也涉及色情。這位讀者不禁感嘆，難道這些人不怕病毒感染嗎？

律師林文震指出，如果在情色交易時被抓，視為現行犯，賣淫及嫖客都會被控性交易罪。但當事人在街路上單純向過往車輛招手，或出現在流鶯出沒地點，尚不足以作從事情色交易，必須要有其它更明顯開始情色交易的行為。而要求或誘導他人進行性交易，只要是有這個行為的人，無論賣淫者或嫖客都可被控罪。從事性交易、誘導他人從事情色交易，以及進行性交易並準備實施動作，均是輕罪。

律師鄧洪表示，加州雖然明令禁止情色交易，警方也會採取釣魚執法捉拿暗娼、嫖客。一旦涉嫌情色交易的當事人被拘捕，一般都已輕罪論處，處罰方式包括交罰金、上課、愛滋病檢測等。但對情色交易背後組織者處罰更為嚴厲，一旦拘捕會以重罪起訴，至少要判牢刑三年。而被查獲的情色交易女性，檢方會讓她們做污點證人。

律師劉龍珠認為，應從另一角度來看待疫情中的情色交易。疫情中情色交易依舊活躍，說明這個古老行業具有生命力。而且對於這次百年難遇見的新冠肺炎疫情，常人生死難料，一些人感到生活無常，何不尋求刺激。疫情中很多人面臨生活壓力，買春女也一樣，她們或許有親人陷入困境要幫助，或有房貸要償還。疫情中工作也很難找，只有賣春這一行門檻較低，也就促使一些女性從事相關行業，且也有市場需求。況且情色交易本不應定為非法，因為雙方都不是受害者。